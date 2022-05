Gemeente Bronckhorst plaatst 7 stacaravans voor opvang Oekraïense vluchtelingen

BRONCKHORST – De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op de been gebracht en maakt ook in Bronckhorst veel los. Dat zien we aan de hartverwarmende acties die door veel inwoners op touw worden gezet en huisvesting die wordt geboden. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s en gemeenten verzocht voor de wat langere termijn gemeentelijke opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne in te richten. Bronckhorst heeft onder meer besloten hiervoor 7 stacaravans aan te kopen. Deze komen op camping ’t Boshuis aan de Boshuisweg 8 (5 stacaravans) en een perceel bij boerderijwinkel Den Vierakker aan de Kapelweg 14 (2 stacaravans), beide in Vierakker.

De eigenaren van de 2 locaties hebben aangegeven de vluchtelingen graag een plek te bieden. De gemeente heeft de locaties inmiddels beoordeeld en de bedoeling is de caravans op korte termijn te plaatsen. In totaal kunnen in de 7 stacaravans ca. 30 tot 40 vluchtelingen opgevangen worden. Het gaat in eerste instantie om een opvang voor 6 maanden met optie voor verlenging met 6 maanden, maar het kan zijn dat een langere verlenging in beeld komt als de situatie dit nodig maakt.

Voor de plaatsing van de caravans zijn enkele locaties onderzocht, waaronder ook de oude gemeentewerf in Zelhem. Gekozen is voor de locaties in Vierakker. De terreinen zijn zonder veel aanpassingen geschikt, snel beschikbaar en de eigenaren willen zich graag inzetten voor sociale binding tussen de vluchtelingen en bewoners in het buurtschap.

Dit blijven niet de enige gemeentelijke opvanglocaties, we zoeken nog enkele andere opties voor het opvangen van vluchtelingen voor een wat langere periode. We overleggen bijvoorbeeld met de eigenaren van groepsaccommodatie De Hooge Weide in Vorden, die als korte termijn opvanglocatie diende en inmiddels is gestopt, of opvang weer mogelijk is vanaf de zomer. Ook is door de eigenaar (Parochie H.H. Twaalf Apostelen) een woning (voor max 6 personen) op de Zomerweg in Drempt beschikbaar gesteld als gemeentelijke opvanglocatie voor een periode van 6 maanden (t/m eind oktober, met optie voor verlenging met 6 maanden). Deze is met hulp vanuit de buurt klaar gemaakt voor bewoning en op 28 april in gebruik genomen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....