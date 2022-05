Feesttoeters winnen dweilorkestendag

GROENLO – De Feesttoeters uit Sassenheim hebben op Hemelvaartsdag in Groenlo de 25ste editie van de Dweilorkestendag gewonnen. De prijs werd hun overhandigd door burgemeester Annette Bronsvoort. Daarna gaf de groep een daverend optreden.

“Het is perfect verlopen allemaal. Je kon vanaf de aanvang om 12.00 uur al merken dat zowel de 30 orkesten en vrijwilligers als ook de mensen die naar Groenlo toe kwamen er weer zin in hadden. Er zijn zeker ruim 10.000 bezoekers geweest. We hebben alleen maar blije en lachende mensen gezien. Het was bovendien prachtig weer. Veel mensen kwamen op de fiets naar Groenlo. Mooi op de dag van het dauwtrappen”, aldus Remco Wolters na afloop, namens de organisatie:

Uitslag Dweilorkestendag Groenlo 2022

Wedstrijdklasse:

1. De Feesttoeters Sassenheim 562 punten

2. De Diezeblaozers ´s Hertogenbosch 545,5

3. Feestbende Cromvoirt 510

4. Blaaskapel Outblast Vlijmen 507

5. Bouncebrass Harderwijk 503

6. Alarmfase 3 Bemmel 491

7. RODL Rijen 485,5

8. We Bin D´r Uut Kampen 475

9. Evenementenband 103 DB Zwolle 472,5

10. De Drumgabbers Delft 471

11. Valse Loch Beltrum 469

11. Dweilorkest Kanp Nah Den Haag 469

13. De Bierbengels Voorschoten 444,5

14. Partyband Leiden Leiden 422,5

15. De Rotdweilers Bemmel 408,5

16. Effe d´r Neffe Steenbergen NB 406

17. BOOH!! Spaarndam 405

18. Jupp´s Klamotte Kapelle Arnhem 385,5

‘Dweilmuzikant van de dag’: Annelies de Koning – Partyband Leiden

´Publieksprijs´: De Drumgabbers – Delft

