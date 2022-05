Peter Pothof en Frits van Lochem erelid VVV

LIEVELDE – Alle mensen die zich voor de VVV inzetten verdienen waardering. Speciale waardering was er op 24 mei voor de heren Peter Pothof en Frits van Lochem.

Personen die van bijzondere en grote betekenis zijn geweest voor de VVV, kunnen erelid worden. De heren Pothof en van Lochem hebben zich ruim vier bestuurstermijnen intensief ingezet voor de VVV. Ttijdens een informele VVV-bijeenkomst werden zij in het zonnetje gezet.

Na de samenvoeging van VVV Lichtenvoorde en VVV Groenlo kreeg het bestuur van VVV Oost Gelre de uitdaging om een gezamenlijke bedrijfsvoering op te zetten. Daarover hebben de heren Peter Pothof en Frits van Lochem al actief meegedacht. Tevens hebben ze zich sterk gemaakt voor de toeristische sector in Oost Gelre. Ze namen deel aan overlegplatformen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Onder andere het VVV-inspiratiepunt in Groenlo is tot stand gekomen dankzij de inzet van beide heren.

Frits van Lochem heeft zijn taak als penningmeester overgedragen aan Jessica Geers. Om het bestuur weer op volle sterkte te krijgen, zoekt de VVV twee nieuwe bestuursleden. De functie van voorzitter en een algemene bestuursfunctie zijn vacant.

Mensen die het vrijwilligersteam willen versterken, zijn ook zeker welkom om te reageren bij de VVV in Lichtenvoorde: info@vvvlichtenvoorde.nl of de VVV in Groenlo: info@vvvgroenlo.nl

