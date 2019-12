Museumkaart vanaf 2020 geldig bij museum Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Onder leiding van de jongste museumdirecteur van Nederland heeft museum Villa Mondriaan in één jaar tijd al een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Vanaf januari 2020 is Villa Mondriaan een officieel geregistreerd museum én accepteert het museum de museumkaart.

Charlotte Rixten (26) is nu precies een jaar directeur bij Villa Mondriaan en heeft naast acht nieuwe tentoonstellingen het museum ook intern onder handen genomen. Villa Mondriaan toont al zes jaar het vroege werk van Piet Mondriaan, maar was tot nu toe niet een officieel geregistreerd museum. Het Museumregister waarborgt de kwaliteit van Nederlandse musea door hen constant te controleren op een uitgebreid programma van eisen. Het register controleert een museum op ieder mogelijk vlak, zoals vrijwilligers, collectie en financiële administratie. Rixten: “Toen ik begon dit jaar vroeg iedereen zich af of ik op mijn 25ste al wel een heel museum draaiende kon houden. Om nu in het eerste jaar die verwachtingen te overtreffen en zo’n grote stap met het museum te hebben gemaakt voelt heel erg goed.”

Veel veranderingen zijn al doorgevoerd, maar de meest merkbare voor bezoekers komt in januari. Vanaf 1 januari accepteert museum Villa Mondriaan de museumkaart. Naast jeugd tot 18, die altijd al gratis het museum kunnen bezoeken, mogen nu ook alle museumkaarthouders gratis naar binnen. De eerste maanden krijgen alle bezoekers zelfs een gratis kopje koffie of thee in het nieuwe café, gerund door Bijzonder Gewoon. Bij Bijzonder Gewoon krijgen medewerkers met een beperking de kans om hun horecatalent verder te ontwikkelen. Zo toont Villa Mondriaan jong talent op zaal, in het café en staat er jong talent aan het roer van het museum.