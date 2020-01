Geef ‘Zuslive’ een podium in The Voice Family

GROENLO – De Groenlose zussen Lisa en Vera Wellink, samen ZusLive, doen mee met The Battles voor The Voice Family.

De aflevering met ZusLive staat al een paar dagen online en op de Voice of Holland-app kan er dus op ZusLive gestemd worden. Lisa: “We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen op ons gaan stemmen zodat we de finale kunnen halen met als einddoel: een optreden op het Voice-podium, voorafgaand aan de finale van The voice of Holland.”

Het is mogelijk om via Facebook te stemmen via deze link: http://tiny.cc/czodiz . Ook kan je stemmen op YouTube via deze link: https://youtu.be/ BAC80cKkSB4 . Klik vervolgens op ‘i’ en dan verschijnt de pol.