GROENLO – Op donderdag 9 januari is er aan de Oranjestraat in Groenlo een hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij betreft zo’n 700 planten verspreid over de woning. Volgens de politie is er sprake van illegale stroomafname. De brandweer heeft de woning gecontroleerd op gevaarlijk stoffen.

Er zijn nog geen aanhoudingen. De politie is bezig de woning leeg te halen en de plantjes zullen worden vernietigd.