GROENLO – Het kermisbestuur zag het al aankomen dat, ondanks de voorbereidingen in volle gang waren, er geen Grolse kermis zal plaatsvinden dit jaar. Dus geen huldiging van Koningsparen in een volle feesttent. “Het lijkt een eeuwigheid geleden en ook nog ver weg. Een voorbeeld van ‘de dag die je wist dat ie zou komen’. Uiteraard begrijpen wij de maatregelen, gezondheid boven alles. En een feestje halen we wel weer in. Dat zit in onze aard”, Laat het kermisbestuur weten via Grolsekermis.nl.

Eerste reactie van de voorzitter Raymond Frank: “Jammer dat de Grolse Kermis dit jaar niet door kan gaan, maar wel begrijpelijk. De gezondheid van onze gasten/feestvierders én natuurlijk ook die van onze leden en vrijwilligers staat voorop. Wat de maatregelen precies inhouden gaan we als SGK met elkaar bespreken”.

“Wij willen vanaf deze plek een ieder die getroffen is door deze vreselijke ziekte van harte beterschap, een voorspoedig herstel toewensen. Allen die een dierbare moeten missen willen wij sterkte, kracht en liefde toewensen. Blijf gezond”!

