Speeltuin Beltrum wint 10.000 euro met ING-actie

BELTRUM – Met de actie ‘Help Nederland Vooruit’ heeft Speeltuin Beltrum de hoofdprijs van 10.000 euro in de wacht gesleept. Het enorme bedrag heeft de speeltuin te danken aan bijna 1.800 stemmen die werden uitgebracht op het initiatief voor vernieuwing van de speeltuin.

Van de 250 ingediende initiatieven mocht de Beltrumse inzending op de meeste stemmen rekenen. Het speeltuinbestuur wil de stemmers dan ook enorm bedanken voor de massale steun. ‘Dit geeft wel aan dat inwoners en vele anderen, ons een warm hart toedragen. Dat waarderen we enorm’, laat Marcel van Veen van de stuurgroep, die samen met het speeltuinbestuur aan vernieuwing van de speeltuin werkt, weten.

Speel- en beweegpark

Het geldbedrag is een welkome aanvulling op het totaalbedrag dat nodig is om het nieuwe speel- en beweegpark voor de doelgroep 0 tot 100 jaar op te zetten. Verbinding en ontmoeting tussen jong en oud is hierbij een belangrijk speerpunt. Voor de plannen die er liggen, is nog fors meer geld nodig. Volgens Van Veen gaat dat al snel richting 250.000 tot 300.000 euro. ‘Er moet nog veel meer geld bij. We zijn druk bezig om een Leader-aanvraag, een grote Europese subsidie, te doen. Dat kost tijd, maar we zijn zeker positief over een goede afloop van deze aanvraag.’

Fondsenwerving

Speeltuin Beltrum werkt de komende periode hard aan andere fondsenwerving om de benodigde financiële middelen rond te krijgen. De traditionele paaseitjes-actie kon vanwege de corona-crisis niet doorgaan. Wel staat voor komend najaar wederom een vogelvoer- en nestkastjes-actie gepland. Vanwege corona beraadt het bestuur zich of en wanneer de speeltuin dit seizoen de poorten opent.

De winnaar van de VVV-bon, die werd uitgereikt aan één van de stemmers op de ING-actie, is Martijn Nijhuis. Hij heeft de waardebon inmiddels uitgereikt gekregen. (

