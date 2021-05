Geen Marveltoernooi LITE

Deel dit bericht













GROENLO – In februari werd er een streep getrokken door de reguliere versie van het Marveldtoernooi. Afgelopen week is definitief besloten om dit jaar ook geen Internationaal Marveldtoernooi LITE te houden.

Er werden versoepelingen aangekondigd maar voor de buitensport is dit niet genoeg. “We voelen dit als een enorme teleurstelling, zeker gezien alle voorbereidingen die we hadden getroffen. Maar naar ons gevoel hebben wij er alles aan gedaan om het een kans van slagen te geven: we hebben onder andere het toernooiformat aangepast, de faciliteiten Corona proof gemaakt, het draaiboek herschreven, sponsoren vastgelegd, overleg gehad met sponsoren en vrijwilligers, meerdere overleggen gevoerd met KNVB, NOC/NSF, Gemeente Oost Gelre en Stichting Open Nederland en de beslissing zolang mogelijk uitgesteld. Helaas zijn de ontwikkelingen omtrent het Covid-19 virus dusdanig dat ook nu nog geen toezegging omtrent activiteiten begin juni mogelijk is”, aldus het bestuur van het Internationale Marveldtoernooi.

Het bestuur van het Marveldtoernooi gaat zich richten op de editie van het Internationaal Marveldtoernooi in 2022. Deze zal plaatsvinden op 10, 11 en 12 juni 2022.