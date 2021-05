Noodverordening van kracht rond wedstrijd De Graafschap – Roda JC

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Zaterdagavond speelt De Graafschap een thuiswedstrijd tegen Roda JC in de nacompetitie van de Keuken Kampioen Divisie. Rond deze wedstrijd is op 15 mei een noodverordening van kracht tussen 17:00 en 0:00 uur. Dit naar aanleiding van de ernstige ongeregeldheden en het geweld na afloop van de wedstrijd van woensdag 12 mei.

De noodverordening geldt rond het stadion in de wijken Vijverberg en Oosseld (zie kaart). In dit gebied is het tussen 17:00 en 0:00 uur verboden toegang voor iedereen die niets te zoeken heeft in dat gebied. Uiteraard zijn bewoners van beide wijken wel welkom. De politie weert mensen die zich op welke manier dan ook voordoen als (mogelijke) deelnemer aan groepsactiviteiten met het doel de openbare orde te verstoren. Daarnaast heeft de politie de mogelijkheid mensen in het gebied preventief te fouilleren en geldt onder andere een samenscholings- en alcoholverbod. Het is tijdens de verordening in het gebied voor iedereen verplicht aanwijzingen van de politie op te volgen. Bekijk voor meer informatie de noodverordening op www.doetinchem.nl.

Helaas blijkt noodverordening noodzakelijk

Burgemeester Mark Boumans betreurt dat het afgeven van de noodverordening noodzakelijk is. ‘Een noodverordening is een ingrijpend middel en ik had niet gedacht dit in te hoeven zetten rond een wedstrijd van De Graafschap. Wat er afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden was heftig en aangrijpend. Ook voor de buurt. We waren woensdag goed voorbereid door onder andere de aanwezigheid van ME, waardoor we de situatie onder controle hebben weten te krijgen. We roepen het publiek op namen te melden bij de politie als ze relschoppers hebben herkend of kennen. De aanpak van de relschoppers heeft prioriteit bij gemeente, politie en OM. Om herhaling te voorkomen en in het belang van de veiligheid van met name de buurtbewoners in de wijk, is deze noodverordening noodzakelijk.’