Gemeente en SGK bezig met voorbereidingen Grolse Kermis

GROENLO – Door de aangekondigde versoepelingen voor evenementen zien de gemeente Oost Gelre en de Stichting Grolse Kermis (SGK) mogelijkheden om de Grolse Kermis dit jaar door te laten gaan. De gemeente en SGK werken samen om – binnen de geldende coronamaatregelen – zowel de kermisattracties als het kermisfeest mogelijk te maken.

De gemeente Oost Gelre is verantwoordelijk voor het organiseren van de kermisattracties op de Wheme en een route die het mogelijk maakt om hier – op 1,5 meter afstand – met elkaar van te genieten. De SGK is verantwoordelijk voor het organiseren van het kermisfeest. De Grolse Kermis staat gepland van 20 t/m 23 augustus.

Besloten evenement op het terrein van de muziekkoepel

De SGK is van plan op het terrein van de muziekkoepel in Groenlo het kermisfeest als besloten evenement op te zetten. “Dit betekent, zoals het er nu naar uitziet, een coronatest vooraf of een herstel- of vaccinatiebewijs. Met deze voorwaarden en een gecontroleerde in- en uitstroom is het mogelijk om als vanouds het feest te vieren, zonder de 1,5 meter afstand in acht te moeten houden. Zo kunnen we er samen weer een mooi en veilig feest van maken, waar we allemaal zo naar uitkijken!” vertelt voorzitter Raymond Frank.

Coronamaatregelen

“We moeten nog steeds rekening houden met de geldende coronamaatregelen. We gaan ervoor om, samen met de Stichting Grolse Kermis, een volledig programma te kunnen bieden. Uiteraard zijn de aangekondigde versoepelingen en voorwaarden onder voorbehoud, maar zowel de gemeente als de SGK zien het positief in en gaan hard aan de slag met de voorbereidingen” aldus wethouder Marieke Frank.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.grolsekermis.nl.