Geslaagde open dag bij Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

GROENLO – Op zaterdag 18 juni vond bij Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek, voor het eerst een open dag plaats. Het bedrijf dat sinds 1 januari 2022 is ontstaan uit de samenvoeging van Werkbaan Oost en de Sociale Dienst Oost-Achterhoek, stelde haar deuren open voor publiek.

Looproute langs alle afdelingen

Bezoekers kwamen het fraaie pand, aan de Batterij in Groenlo, binnen via een oranje loper. Bij binnenkomst op het Loopbaanplein werden ze vriendelijk welkom geheten door de medewerkers van Fijnder. Met bordjes was een looproute over beide verdiepingen van het gebouw uitgezet, zodat men op eigen tempo kon kennismaken met het pand en de organisatie. Langs de route presenteerde Fijnder zich door weetjes te delen, korte presentaties over haar werkwijze te geven en filmpjes over de doelgroep te tonen. Ook werden er miniworkshops verzorgd in het Fijnder Ontwikkellab; de interne trainingsruimte van het pand.

Een kijkje in de werkplaats

De looproute door het pand kwam uit in de werkplaats van het werkleerbedrijf. Hier waren medewerkers écht aan het werk, zodat bezoekers een goede indruk konden krijgen van de werkzaamheden die Fijnder voor diverse regionale en landelijke opdrachtgevers uitvoert. Ook de speciaal ingerichte ‘prikkelarme’ ruimte, het magazijn en zelfs de fietsenstalling die zich in het pand bevindt maakten onderdeel uit van de route. In het ruime bedrijfsrestaurant konden bezoekers informatie vinden over de Cliëntenraad en een aantal aan Fijnder verbonden organisaties, maar ook gewoon genieten van een lekkere kop koffie, thee, ranja of (fruit)water. Dit alles werd verzorgd door eigen personeel.

De looproute eindigde op de parkeerplaats met gezellige muziek en een springkussen. Op de parkeerplaats konden suikerspinnen, smoothies en ijsjes gehaald worden, verzorgd door verschillende Achterhoekse leveranciers.

Ook weten wat Fijnder doet?

Fijnder wil graag alle geïnteresseerden bedanken voor hun bezoek aan de open dag!

Heb je de open dag gemist, maar wil je wel weten wat Fijnder doet en waar het werkleerbedrijf voor staat? Kijk dan op www.fijnder.nl

Fijnder is het werkleerbedrijf voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Fijnder is verantwoordelijk voor de sociale werkplaats, de weg naar werk en uitkeringen. Lees meer www.fijnder.nl Fijnder, werkleerbedrijf Oost Achterhoek

