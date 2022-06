Shirtless winnaar van nieuwe popprijs voor jong talent in Winterswijk

WINTERSWIJK – Afgelopen zaterdagavond was de markt van Winterswijk het toneel van een nieuwe traditie, de Winterswijkse Popprijs voor jong Winterswijks poptalent. Dat dit een goed initiatief is bleek uit het enthousiasme van de deelnemers en het publiek.

De jury

MC (Master of Ceremonies) Gerben Grooten opende de avond en stelde de juryleden voor.

Als eerste noemde hij de nieuwe wethouder voor cultuur van de gemeente Winterswijk, Sandra Metaal. De focus op jong muzikaal talent spreekt haar heel erg aan en dan in het bijzonder de aandacht voor talent van Nederlandse en Winterswijkse bodem.

Mooi dat deze nieuwe Popprijs dit stimuleert. Bijkomend maar belangrijk neveneffect is de verbindende factor van muziek.

Jurylid Jesse Klein Entink is een rapartiest uit Winterswijk. Zijn muziek kenmerkt zich door zijn melancholische beats en geraffineerde teksten en flows. Hij is actief binnen East Wave, een collectief van Achterhoekse EDM (Electronic Dance Music) en hiphop artiesten. East Wave staat deze zomer op de Zwarte Cross. Sinds 2022 is Jesse (alias Zowo) Urban talentmakelaar van de Achterhoek.

Het derde jurylid, Patrick van der Beek, is al 35 jaar actief in de muziekwereld. Naast dat hij in diverse bands speelt is hij ook vaak betrokken bij het organiseren van muziek evenementen in Winterswijk, zoals de Dolle Muziek Dagen, City Party’s, Stormparty’s, Pietpop en de Orkaan van het Oosten.

De acts

Deze 1e editie van de nieuwe popprijs liet zien dat binnen de regio Winterswijk op hoog niveau muziek wordt gemaakt door jongeren en dat in grote diversiteit qua stijlen.

Dylan Wayne is een singer/songwriter uit Winterswijk. Zijn muziek kenmerkt zich door gevoelige vocalen en zacht gitaarspel. Hij verlegt zijn grenzen buiten het popgenre door rap en rock toe te passen in zijn muziek. Deze zomer staat hij op Frerik-festival in Duitsland voor 15.000 mensen.

De band Full Stuck is ontstaan bij Boogie Woogie – Instituut voor kunst en cultuur – in september 2021. Zij hebben in hun korte bestaan al op grote podia gestaan, zoals de Dru in Ulft en diverse festivals.

De rapper Jeetje (Jan Ellenkamp) uit Winterswijk is al jaren met zijn eigen muziek bezig. Hij heeft net een album uitgebracht, “ The Conclusion” ,en is bezig met een nieuwe video clip.

Tussen de optredens van de deelnemers door verscheen jurylid en rapper Jesse Klein Entink op het podium. Hij liet horen waarom hij zo succesvol is.

Aan het eind van de lange avond werd de band Shirtless door de jury uitgeroepen tot winnaar van popprijs 2022. De band bestaat inmiddels een jaar en speelt vooral bekende rock/pop covers. Vier van de bandleden willen aan het conservatorium een studie volgen in de richting jazz/pop. De popprijs is een prachtige opsteker!

