GHV organiseert Karperclinic voor jeugd

GROENLO – Het karpervissen onder de jeugd in Nederland wordt steeds populairder. Elke jeugdvisser begint vaak met de vaste stok, maar na verloop van tijd stappen er heel veel over op het karpervissen. Om de overstap te maken naar het karpervissen is het beter en handiger om eerst ervaring op te doen van een ervaren karpervisser die je tips kan geven en hoe je moet omgaan met een gevangen karper. Want als je een karper aan de lijn hebt dan is het zaak deze ook op een nette en verantwoorde manier op de kant te krijgen. Daarom is een karperclinic geen overbodige luxe. Ervaren karpervissers binnen de Groenlose Hengelsport Vereniging gaan we deze clinic geven. Wouter Remmelink, Nick Lenderink, Isaiah Epping en Stijn Uffing gaan de jeugd wegwijs maken in de wereld van het karper vissen.

Zondag 22 mei

Op Zondagmiddag 22 mei vanaf 13.00 wordt de karperclinic gegeven voor de jeugd vanaf 10 t/m 16 jaar, locatie de vijver van de Hartreize. We laten 4 verschillende manieren van karper vissen zien in de praktijk en daarbij komt de visveiligheid voorop te staan.

Dit is je kans om het karpervissen goed onder de knie te krijgen. Tijdens de clinic hebben we nog een leuke activiteit waar leuke prijzen mee zijn te winnen. De deelname is GRATIS wel moet je je van tevoren even opgeven. Na de opgave sturen we elke deelnemer per mail de theorie die wij in de praktijk willen laten zien. Mochten jullie dan nog vragen hebben over de theorie dan kunnen wij deze beantwoorden tijdens de karperclinic. Na afloop is er nog een verrassing.

Opgave

Je moet je van te voren opgeven via de mail. Opgave kan per email naar Wouterremmelink@gmail.com Vanaf 20 april kan men zich opgeven tot 20 Mei. Dus geef je snel op voor een zeer leerzame middag.

