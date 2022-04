Druk bezochte Vrijmarkt in Groenlo

GROENLO – Het oranje zonnetje liet zich op Koningsdag 27 april goed zien en dat pakte goed uit voor de Kinder Vrijmarkt in Groenlo. Volgens de organisatie waren er ruim 51 plekken waar kinderen hun spullen verkochten. Dit was in de Oude Calixtuskerk, Mattelerstraat en Kevelderstraat. “Het was een groot succes en de kinderen deden goede zaken”, aldus een tevreden Erik Mentink van Groenlo Vestingstad Promotion.

Tevens waren er deze dag diverse toeristische bezienswaardigheden open en de terrassen zaten overvol.

