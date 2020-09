Goossens Groenlo overgenomen

GROENLO – Na bijna 38 jaar hebben Henk en Carla hun tweewielerzaak Goossens Groenlo, aan de Ruurloseweg, overgedragen aan Henk-Jan de Vries. Henk-Jan is binnen de wielerwereld geen onbekende. Hij heeft zijn hele leven tussen en met fietsen gewerkt en was de laatste 28 jaar werkzaam voor Cannondale als operations manager.

Henk opende in april 1983 zijn eigen zaak. Aan de Nieuwestraat kreeg de toenmalige rijwielzaak van Wim Elshof een nieuwe naam: Goossens Groenlo. Als zoon van fietsenmaker Bertus kende de fiets nog maar weinig geheimen voor Henk. Ook het fietsen zelf was zijn grote passie. Eerst bij “de Keiaosers” uit Keijenborg, later bij RTCG, de fietsclub van Groenlo.

Nadat Henk en Carla in 1985 waren getrouwd, werd ook Carla een onmisbare schakel in de inmiddels goed lopende wielerzaak. Zij nam de gehele administratie voor haar rekening. Door het toenemende succes volgden er enkele verbouwingen aan de Nieuwestraat. Goossens Groenlo bekwaamde zich steeds meer in sport- en vrijetijdsfietsen, kleding, schoenen en andere accessoires. Middels het Goossens magazine kreeg de winkel zelfs landelijke bekendheid.

Door het groeiende succes werd er uitgekeken naar een groter pand, dat in 1996 werd gevonden aan de Ruurloseweg. Na een grondige verbouwing beschikte de zaak opeens over bijna 1000 m2 showroom, werkplaats en magazijn.

De vertrouwde naam ‘Goossens Groenlo’ blijft behouden. Evenals de expertise van medewerkers Ralf, Koen en Styn. Er zal met het oog op de toekomst in de maand december een grote verbouwing gaan plaatsvinden van zowel de winkel als de werkplaats. Deze laatste zal uitgebreid worden met extra werkplekken, waaronder een ‘quickservice werkplek’.

In het voorjaar van 2021 staat de officiële opening gepland, waarbij tevens afscheid genomen gaat worden van Carla en Henk.

