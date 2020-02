Gouden Knunneke voor Christian Reinders

GROENLO – Christian Reinders heeft zaterdagmiddag, net voor de onthulling van de jeugdprins en adjudant, één van de hoogste onderscheiding binnen carnavals vereniging De Knunnekes ontvangen. “Hij denkt onder andere na over wie volgend jaar een mooi prinsenpaar zou kunnen vormen”, zegt de Maarten Kooiker, president van carnavals vereniging De knunnekes.

Christian doet deze werkzaamheden voor de allerlaatste keer. “Christiaan we kunnen jou omschrijven als een doener, een aanpakker en iemand die altijd denkt in oplossingen. Jij hebt samen met de jeugdcommissie de afgelopen 11 jaar gezorgd dat het jeugdcarnaval ‘steet as een hoes'”, vertelde de president.

Christiaan is algemeen bestuurslid en voorzitter jeugdcommissie.