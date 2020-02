Carnavalsoptocht 2020 uitslagen

GROTE WAGENS

Kroam’13 – AlGjd prijs met Kroam’13

BiOere ballen – Bi-j ons is ‘n vögel d’r wal op Ged af

De K.Z.B (kameraden zonder beunhazen) – Boerenprotest op de Maliebaan

4us – Jamaica of Achterhook van wie kump ut orginele dook

Elsje – Elsjes eregarde

KMZ – Cirque du Grollei

C.V. De Noamaters – Wi-j hold ‘t gas d’r op (prinsenwagen)

EL Maestro’s – Het Grolse rad van fortuin

De Arabieren – Las Vegas van De Achterhoek

KLEINE WAGENS

De Snikkels – De GHV komt uit de gracht

Gewoon omdat het kan – Fake new

Groepje Hertenkamp – Gehaaid

Ieder Jaar Anders – Carnaval: never a Drag!

Sjameloeks Bier – Watch

De Dromers – In de wolken

KINDERLOOPGROEPEN

De Bikkels – Grand Prix op Grols circuit

De Vlegels – Badr Brancari

(s)matties – Brugpiepers

Festijn -Clown Festjn

Carillon – “IJskoud”

GROTELOOPGROEPEN

Groep 33 – Wie is het?

Tapsa – W’j snuffelt an Shuffle

Grolly Dots – Neet te Klone(n) , moar wi-j wal

Stamppot – W’-ij bunt neet klone, moar hebt ‘n stuk in de kraag

De Popies – As deus was was, was was nog meer

Mengelmoes – Kloar met naei’n, wi’j goat ritsen

Grol Drieters – Wi’j rukt nog 1x uut

De Kanonniers – “k mis(s) confeg

PP SH WSE – Super Boeren

C.G. PUNANI – Punani houdt Oost-Gelre mooi schoon

Bieromanen / TwinGg Gen (BTT) LED Zeppelin

Bözzels vs Bözzels! – Team Kliko Verhoeven

Gratis wifi – BADder hari

La Fiesta’s – Neet te klone(n)? De Gjd zal het uitwijzen!

KLEINELOOPGROEPEN

GEANT VIT – MarionneOes géantes (giganGsche poppen)

Springlevend – “Carnaval, begint het al te Kriebelen?!

Zwollebollekes – Cup cakes

DMG – Elsje is getemd, nu Klone voor de Knunnekes hees gestemd!

Duo Penog – We’j zeet un betjen witjes

Vrouwkes – Hees mijn poedel prijs

Nu of Nooit – Op “nu of nooit” kun je rekenen

Club Sherry – Op de high tea bij Elsje in Wonderland!

HKCG – Wij vieren carnaval tot (en met) de dood

Buisbezorgd.nl – Tante Rikie geet met pensioen, welke Grolse moeke geet ‘t nu doen?

De Torenblaozers – ‘T is neet, wa’j zeet!

interwarm/Wentersch – Neet te klone(n) bier

De panda’s en friends – Deze Grolse anemonen zijn neet te klonen!

K A P S T O K AANMOEDIGINGSPRIJZEN

De Popies WINNAAR DE KNUNNEKES-AWARD

Gewoon omdat het kan WINNAAR PUBLIEKSPRIJS

Goudsmitstraat WINNAAR STAD GROLLE STRAATPRIJS