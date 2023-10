Graafschap College lanceert ‘Ontmoeten’ voor generatieverbinding via Achterhoekse dialect

GROENLO – Op vrijdag 10 november gaat het project ‘Ontmoeten’ van start bij het Graafschap College in Groenlo. Dit project, een samenwerking tussen de onderwijsinstelling en het Boogie Woogie Cultuurcentrum, legt de focus op teksten in het Achterhoeks dialect. Hiermee faciliteert het college ontmoetingen tussen senioren uit de gemeente Oost Gelre en haar eigen studenten. Gedurende een reeks van vijf activiteiten op het vlak van literair erfgoed, poëzie, beeldende kunst en muziek, zullen zij onder leiding van deskundige docenten samenwerken. Deze sessies zijn gepland vanaf de genoemde startdatum tot 1 december. De afsluiting van het project is een presentatie op 8 december, waarvan de specifieke details later bekend worden gemaakt.

Details van de activiteiten:

Ruim 30 studenten zullen deelnemen en er is ruimte voor 10-12 senioren. Voorafgaand aan de bijeenkomsten hebben zowel studenten als senioren een selectie van teksten die raken aan de Achterhoekse cultuur doorgenomen. In de daaropvolgende lessen wordt de keuze van de tekst verder uitgediept, geanalyseerd en omgezet in artistieke expressies zoals raps of beeldende kunst. Het project eindigt met een presentatie van de resultaten.

Doelstellingen van het project:

Het bevorderen van begrip en waardering voor het Achterhoeks dialect onder beide deelnemersgroepen.

Vergroten van het bewustzijn van de culturele identiteit van de regio.

Generaties verbinden en ze actief samen laten werken aan cultuur en erfgoed, in lijn met de doelen van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

Deelname:

Senioren die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen zich tot 1 november aanmelden bij Ira Wunnekink via ira@boogiewoogie.nl of telefonisch op 06 2515 5359. Aanmelders ontvangen daarna verdere details over het project. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

