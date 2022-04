Grachtencompetitie van start onder stralende omstandigheden

GROENLO – Op zondag 24 april 2022 is de Grachtencompetitie gestart onder stralende omstandigheden, maar met wel veel wind. Met 22 deelnemers is de deelname goed te noemen. Een stijging van 25% in vergelijking tot afgelopen jaar en dit is een mooie constatering.

Als wedstrijdparcours was deze eerste wedstrijd gekozen voor de vakken Hertenkamp/Brouwersnӧs en Kloostertuin / Dkn. Hooijmansingel. Twee prachtige vakken. Maar wel met verschillende vangsten zo zou later blijken.

Loting

Om 7.00 uur werd er geloot op de parkeerplaats van de Jumbo en de loting had een vlot verloop. De deelnemers waren blij dat men weer een wedstrijdje mocht vissen. Na de visplekken opgebouwd te hebben klonk om 8.00 uur het beginsignaal. De straffe wind belette de vissers om ver in te vissen. Al snel werden de eerste vissen gevangen al bleef het in het vak Hertenkamp/Brouwersnӧs de hele wedstrijd schrapen. In het vak Kloostertuin / Dkn. Hooijmansingel werd de hele wedstrijd goed door gevangen. Opvallend was dat de Brasem zich nog niet liet verleiden om te bijten. De zeelten daarentegen wel en in beide vakken wisten een deelnemers een mooie Zeelt te vangen. Jan Timmerije en Joop Ottink wisten een mooie Zeelt in het net te krijgen. Om 12.00 uur klonk het eindsignaal en kon de balans worden opgemaakt.

In het vak Hertenkamp/Brouwersnӧs was het Henk Bargeman die met 38 vissen en een gewicht van 1.045 gram de eerste plek voor zich op te eisen. In het vak Kloostertuin / Dkn. Hooijmansingel was het Leo te Koppel die met 98 vissen en 2.150 gram aan vis de eerste plek behaalde in dit vak.

Al met al kan teruggekeken worden op een mooie start van de Grachtencompetitie. De volgende wedstrijd wordt gevist op zondag 29 Mei.

Uitslag Vak A Kloostertuin / Dkn. Hooijmansingel

Leo te Koppel 98 vissen 2.150 gram 1 wedstrijdpunt Frans Oosterholt 72 vissen 1.435 gram 2 wedstrijd punten Joop Ottink 42 vissen 2.680 gram 3 wedstrijd punten

Uitslag vak B Hertenkamp/Brouwersnӧs

Henk Bargeman 38 vissen 1.045 gram 1 wedstrijdpunt Jan Timmerije 23 vissen 2.425 gram 2 wedstrijd punten Ruud Pasman 12 vissen 435 gram 3 wedstrijd punten

De volledige uitslag is te vinden op www.visseningroenlo.nl

