Grachtwater ‘bron’ voor nieuw speciaal bier

GROENLO – Brouwerij Brouwersnös in Groenlo liet zondag 16 mei zien hoe het Grols grachtwater tot drinkwater voor bier bereid werd. Het grachtenwater werd opgepompt en ter plekke hoogwaardig gefilterd tot zuiver water van drinkwaterkwaliteit. Dit zuivere water gaat Brouwersnös gebruiken voor het brouwen van het nieuwe speciaalbier Tweach Tripel, dat vanaf midden juni in een gelimiteerd aantal 33cl flessen beschikbaar komt.

Het idee is van Jos Oostendorp van Eastgreen.nl en heeft geleid tot een bijzondere samenwerking tussen NX Filtration uit Enschede, Jotem Waterbehandeling uit Vriezenveen en Brouwersnös. NX Filtration maakt innovatieve en duurzame membraantechnologie voor filtratie van water en bier. Jotem is al jaren de innovatieve sparringpartner voor Brouwersnös op het gebied van waterbehandeling.

Het gebruik van Grols grachtwater voor dit speciaalbier is qua beleving net even anders! Het geeft een extra dimensie, wat extra Grolse magie en misschien wel een nieuwe smaakbeleving aan dit bier, gebrouwen in bierstad Groenlo.

Brouwerij Brouwersnös in Groenlo grenst aan de Grolse gracht. Ooit was die gracht een belangrijk verdedigingswerk van de stad Groenlo. Tegenwoordig is een groot gedeelte van de gracht een rijksmonument en heeft de Groenlose Hengelsportvereniging er als enige het visrecht. Zowel met gemeente Oost Gelre, het Waterschap Rijn en IJssel en met de Groenlose Hengelsportvereniging is overlegd over deze bijzondere actie.