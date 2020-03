Gratis vissen voor de jeugd

Bericht is aangepast 23 maart 2020 om 09:32

GROENLO – Ook dit jaar is het weer mogelijk voor de jeugd tot en met 14 jaar om de jeugdvisacte GRATIS te downloaden op de website van de Groenlose Hengelsport Vereniging.

Op de vernieuwde website van de GHV www.visseningroenlo.nl kun je dat doen. De knop met ‘Gratis jeugdvergunning’ staat onderaan het hoofdmenu. Even de gegevens invullen en dan kun je de jeugdvisacte downloaden. Dit kan ook voor de jeugd uit andere plaatsen en voor kinderen die in en rondom Groenlo op vakantie zijn.v

Waar vissen?

Met deze vergunning kunnen de kinderen vissen in onderstaande wateren:

– De vijver bij boer Meijer(Bevrijdingslaan)

– De vijver bij de Wagenmaker

– De vijver op de Hartreize

– De Groenlose stadsgracht.

Afgelopen jaar werd deze mooie actie voor de jeugd ingevoerd en dit was meteen een daverend succes. Meer dan 100 jeugdvergunningen werden via www.visseningroenlo.nl gedownload. Een prachtig resultaat.

Jeugdprogramma

Er staat voor dit jaar een leuk jeugdprogramma gepland waar o.a. een workshop ‘zelf je vistuigje maken’ in zit. Ook is er weer de jeugdcompetitie met 3 viswedstrijden aan de vijver van de Hartreize en de finale in de stadsgracht. Ook gaan de viscoaches van de GHV op gezette tijden ondersteuning bieden aan de vijver bij de Wagenmaker. Vissen leeft ontzettend bij de Groenlose jeugd en het is natuurlijk ook een leuk hobby.