Stookalarm voor rietgedekte woningen

Univé waarschuwt voor verhoogd brandrisico door schrale oostenwind en matige vorst. Een straffe oostenwind in combinatie met veel zonneschijn bepaalt al een aantal dagen het weerbeeld. Dit fraaie lenteweer brengt echter ook risico’s met zich mee. In deze tijd van het jaar drogen rieten daken snel uit door de combinatie van zon, wind en vorst. Het risico op een woningbrand is dan levensgroot. Juist nu iedereen vanwege het coronavirus veel binnen zit, is de verleiding groot om gezellig de houtkachel of haard aan te steken. Toch geeft Univé aan bewoners van woningen met rietgedekte daken het dringende advies om de komende tijd de houtgestookte haarden en kachels niet te gebruiken.

Code rood voor gortdroge daken

Bij droogte, een krachtige en schrale oostenwind of lage luchtvochtigheid droogt het riet uit en wordt het risico op brand groter. Het kleinste vonkje kan dan al tot grote problemen leiden. Juist nu het stookseizoen al een tijdje duurt, is door roetvorming in de schoorsteen de kans op vonken groter. Manager Verzekeringsbedrijf Erik Dokter bij Univé kent de problematiek maar al te goed: ‘Een droog rieten dak reageert ongeveer hetzelfde als een handjevol droog gras. Eén vonkje erbij en voordat je het weet staat het in lichterlaaie. Dan is er maar één goede raad: bij deze weersomstandigheden gewoon niet stoken.’

Jaarlijks tientallen schoorsteenbranden

Volgens Brandweer Nederland is het gebruik van de haard in bijna één op de vier gevallen de oorzaak van een brand. In 87 procent van deze gevallen gaat het om een schoorsteenbrand, waarvoor de blusdienst jaarlijks ruim 2.000 keer uitrukt in Nederland. Alleen al het afgelopen weekend brak op de Veluwe bij drie rietgedekte woningen brand uit die was veroorzaakt door de schoorsteen. Bij Univé zijn ruim 5.000 rietgedekte woningen verzekerd. Ongeveer de helft daarvan heeft een houtkachel of haard. Jaarlijks vindt minimaal een tiental schoorsteenbranden plaats bij rietgedekte woningen die verzekerd zijn bij Univé. Onderzoek laat zien dat bij veel branden van rieten daken met als oorzaak houtkachel of haard, de drie voorgaande dagen er geen regen was gevallen.

Voorkomen van risico’s

Hoe voorkom je een schoorsteenbrand? Het is sowieso verstandig om voor aanvang van het stookseizoen de schoorsteen te laten vegen en de vonkenvanger schoon te laten maken. Een vonkenvanger, die voor rieten daken verplicht wordt gesteld om verzekerd te zijn tegen brandschade, voorkomt dat vonken vanuit het rookkanaal op het rieten dak terecht komen. Daarnaast is het verstandig om regelmatig de schoorsteen te laten inspecteren op scheurvorming (bij stenen schoorstenen) of roest (bij metalen schoorstenen).

Stookhulp

Univé helpt haar leden bij het voorkomen van risico’s en het beperken van schade. In geval van de schoorsteenbranden wordt daarvoor in een aantal regio’s een preventie-adviseur ingezet. Hij geeft gerichte preventietips en dat geeft bewoners extra zekerheid en de geruststelling dat hun kostbare woning goed beschermd is tegen brand.

Preventietips voor woningen met een rieten dak

Stook alleen droog onbehandeld hout

Stook niet bij windstil, mistig weer of een langere periode van droog vriezend weer met een gure oostenwind

Controleer regelmatig het vuur en de rook uit de schoorsteen

Laat een houtvuur vanzelf uitbranden en zorg voor toezicht of doof het met zand of zout

Zorg dat de vonkenvanger schoon is

Zorg voor voldoende rookmelders

Laat het kanaal minimaal ééns per jaar vegen, en laat het eenmaal per 5 jaar inspecteren

Meer preventietips zijn te vinden op huizen met een rieten dak.

