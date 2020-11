Groenlo opent een interactief VVV Inspiratiepunt

GROENLO – In Groenlo is de VVV verbouwd tot een eigentijds inspiratiepunt. In het nieuwe inspiratiepunt staat de Slag om Grolle uit de 80-jarige oorlog centraal. Maar ook thema’s als bier, de Grolse Want en de omgeving komen aan de orde. Bezoekers krijgen tips over hoe deze thema’s vandaag de dag kunnen worden beleefd.

In het nieuwe inspiratiepunt word je meegenomen in het verhaal van de Slag om Grolle. Een grote veldslag in de 80-jarige oorlog, waarvan de herinneringen in Groenlo nog altijd zichtbaar zijn. Via projecties, foto’s en verhalen krijg je concrete tips om er op uit te gaan en deze herinneringen zelf te gaan bekijken. Via een VR-bril kun je zelf aanwezig zijn bij het tweejaarlijkse evenement Slag om Grolle, waarbij zo’n 1500 re-enactors deze historische slag naspelen.

Via luisterfragmenten kun je ‘de slag’ meebeleven vanuit verschillende perspectieven: Prins Frederik Hendrik, een Spaanse soldaat, een inwoner en de kinderen Harmen en Bregje. Bij een grote ronde tafel over de vestingstad kun je hendels bedienen waarmee je meer informatie krijgt over belevenissen in de stad.

Maar ook andere thema’s komen aan bod. Zo kun je meer te weten komen over de bierhistorie van Groenlo; de wieg van het biermerk Grolsch. In biervaten vind je informatie over deze biergeschiedenis en waar je lokale brouwers kunt bezoeken. Ook is er aandacht voor de Grolse Want. Het breien van deze wanten stamt al uit de 17e eeuw en is zelfs nationaal immaterieel erfgoed.

Via een touchtafel kun je op een interactieve manier informatie krijgen over belevingstips in de omgeving. Er is in het inspiratiepunt ook informatie te vinden over de directe omgeving en de regio Achterhoek. Via een speciale Routemixer kun je je eigen route op maat samenstellen.

Stimuleringsprogramma Achterhoek Toerisme

Het inspiratiepunt in Groenlo is de vierde in een rij van vernieuwende VVV’s in de Achterhoek. Eerder dit jaar openden ook Winterswijk, Zutphen en Ulft haar deuren als inspiratiepunt. De vraag naar digitale informatie en inspiratie wordt steeds belangrijker. Om de gast mooie en inspirerende plekken te laten bezoeken is Achterhoek Toerisme in de regio bezig om in samenwerking met onder andere lokale VVV’s het gastheerschap en informatievoorziening bij de VVV’s een impuls te geven.

De vernieuwing van VVV Groenlo is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Achterhoek Toerisme, de gemeente Oost Gelre, LEADER/Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Werkgroep Promotie Groenlo. Het project maakt onderdeel uit van een stimuleringsprogramma van Achterhoek Toerisme om fysiek gastheerschap een nieuwe impuls te geven