Midwinterhoorn seizoen geopend

GROENLO – Vanaf 10.15 uur, tot ongeveer een uur of elf, klonk het geluid zondag 29 november van de Midwinterhoornblazers over de stad Groenlo. De negen leden van de ‘Adventbloazers Groenlo’ hadden zich op verschillende plekken in de veste opgesteld. Zo stonden ze onder andere 41 meter boven Groenlo op de trans van de Calixtus Basiliek, op de Kanonswal, bij de brouwketel en liepen door de stad.

Het midwinterhoornblazen gebeurd vanaf de eerste zondag van de advent (lees vandaag) tot en met Driekoningen (6 januari).