Groenlo verwelkomt Sinterklaas met feestelijke Pepernotenparade

GROENLO – Een spannende tijd breekt aan voor de jonge inwoners van Groenlo, want Sinterklaas maakt zijn jaarlijkse reis uit Spanje om de kinderen in Nederland te bezoeken. Groenlo staat op de uitkijk, want zaterdag 18 november, om klokslag 15.00 uur, zal Sinterklaas samen met zijn Pieten in onze vestingstad arriveren.

De traditionele Pepernotenparade, een feestelijk evenement waar jong en oud naar uitkijken, begint bij de Molenberg. De optocht, vol vrolijkheid en muziek, zal zich een weg banen door de Beltrumsestraat, over de Markt en langs de Mattelierstraat, zodat alle kinderen een glimp kunnen opvangen van de goedheiligman en zijn gevolg.

Scouting Groenlo neemt de organisatie op zich en heeft dit jaar extra uitgepakt. “Na de enthousiaste reacties van vorig jaar hebben we dit keer nog meer Pieten, een DJ-wagen om de feestvreugde te verhogen, en ballonnenpieten die zorgen voor een kleurrijk spektakel,” zegt Inge Te Braake van de Scouting. “Ook hebben we een speciale postbus voor de tekeningen van de kinderen, zodat Sinterklaas elk kunstwerkje persoonlijk kan ontvangen.”

Bijstand in de feestelijkheden komt van de sportieve groep Rap & Snel, de Muziekvereniging Groenlo en het GOV, die gezamenlijk zullen bijdragen aan een mooie parade.

Voor degenen die het Sinterklaasfeest een extra dimensie willen geven met een huisbezoek van Sinterklaas en de Pieten, kunnen contact opnemen met Scouting Groenlo via het e-mailadres: sinterklaasgroenlo@gmail.com.