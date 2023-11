H.V. Grol DS1 – W.H.C. DS2

GROENLO – Zaterdag kregen de handbaldames uit Groenlo, WHC uit Hengevelde op bezoek. Een geduchte tegenstander die meestal voortvarend uit de startblokken gaat. Maar dat viel deze keer mee. De dames uit Groenlo openden de score en met een goede dekking hielden ze de gasten best goed op afstand. Tot 2-2 hielden ze aardig stand waarna WHC langzaam wegliep tot 4-2. Toen schakelde de thuisploeg een tandje hoger en kwam terug tot een voorsprong van 5-4. De ruststand werd bepaald op 6-6. Dit onder het toeziend oog van nieuwe sponsor Toyota Kormelink, die een goed georganiseerde ploeg zag spelen.

Dat beloofde veel goeds voor de tweede helft, maar niets was minder waar. In plaats van door te bouwen op de goede eerste helft verloren de dames van HV Grol in het eerste kwartier volledig de controle. De tegenstander kon break na break scoren en liepen uit naar een voorsprong van 15-7, waarna de wedstrijd helemaal weggegeven leek. Gelukkig wisten de dames uit Groenlo zich te herpakken en liepen langzaam weer in op de tegenstander. Ze hervonden zich aanvallend weer en konden de achterstand, mede door goede dekking en goed keeperswerk verkleinen. Helemaal inlopen lukte helaas niet meer en zo werd de eindstand bepaald op 14-19.

Volgend weekend speelt DS1 uit in Haaksbergen, tegen Stormvogels DS1.

