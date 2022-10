Groenlose basisschoolleerlingen halen recordbedrag op met Sponsor Obstacle Run

GROENLO – Zo’n 270 leerlingen van 4 basisscholen in Groenlo hebben op 2 oktober jl. met veel plezier en succes deelgenomen aan de Sponsor Obstacle Run. Deze run met bijzondere hindernissen vond plaats voorafgaand aan de Kaak Kanonsloop.

Marthijs Kloosters van de Sponsor Obstacle Run: “We werken daarmee heel prettig samen met de Lopersvereniging Groenlo, die de Kanonsloop organiseer en kunnen gebruik maken van de aanwezige faciliteiten.” Verder zijn de obstakels verzorgd door Scouting Groenlo, Bouwbedrijf de Betuwe en de Rouwmaat Groep.

Dit jaar is een recordbedrag opgehaald met de obstacle run. Kloosters: “We zagen dit jaar weer meer deelnemende kinderen dan de vorige editie en dat heeft ook geresulteerd in een hoger eindbedrag. Maar liefst € 6.450,- is door de kinderen bij elkaar gerend”. De helft van het bedrag gaat naar eigen basisschool, de andere helft naar een gezamenlijk goed doel. Deze keer was dat Ravott’n.

Ravott’n wil graag meer schaduw creëren bij de natuurlijke speelplaats en daarvoor zijn een aantal schaduwdoeken nodig. Op maandag 17 oktober zijn de cheques uitgereikt aan de directeuren van de 4 basisscholen en aan Ravott’n. Joske Elsinghorst-van Huet nam de cheque namens Ravott’n in ontvangst: “Wij willen alle kinderen uit Groenlo die onwijs hun best hebben gedaan om zoveel geld op te halen heel erg bedanken voor dit enorme bedrag.” Ook de directeuren van de basisscholen zijn erg verheugd met het bedrag en trots op hun sportieve leerlingen.

