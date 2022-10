Verkiezing jeugdburgemeester Bronckhorst

BRONCKHORST – Op onze oproep ‘Wie wil jeugdburgemeester van Bronckhorst worden’ onder leerlingen van groep 7 van de basisscholen in de gemeente kregen we 6 aanmeldingen. De aanmeldingen zijn voorzien van mooie motivaties en de jury vraagt hen om via een korte presentatie te laten zien waarom zij geschikt zijn voor deze bijzondere ‘baan’. Hieruit kiest zij een winnaar. De andere deelnemers gaan zitting nemen in het kinderparlement dat de jeugdburgemeester voorzit (naast nog enkele kinderen die zich specifiek hiervoor aanmeldden). De verkiezing is op 19 oktober om 15.00 in de raadzaal van het gemeentehuis van Bronckhorst. De bijeenkomst is voor iedereen ook live vanuit huis te volgen via deze link: https://channel.royalcast.com/gemeentebronckhorst/#!/gemeentebronckhorst/20221019_1. De bekendmaking van de winnaar is rond 16.00 uur. De nieuwe jeugdburgemeester wordt vervolgens tijdens de raadsvergadering op 20 oktober om ca. 19.30 uur in het gemeentehuis officieel benoemd.

Wat houdt het jeugdburgemeesterschap in?

De taak van de jeugdburgemeester van Bronckhorst is leuk, maar ook serieus. De jeugdburgemeester zal bijvoorbeeld samen met de echte burgemeester aanwezig zijn bij enkele speciale activiteiten in de gemeente, zoals de uitreiking van het jaarlijkse jeugdlintje en de dodenherdenking. Daarnaast kunnen kinderen in Bronckhorst bij de jeugdburgemeester terecht als ze ideeën hebben voor de gemeente. De jeugdburgemeester kan deze dan aankaarten bij burgemeester Marianne Besselink.

De jury bestaat uit burgemeester Besselink, de wethouder onderwijs, een raadslid en de huidige jeugdburgemeester Lisa Ankersmid. De jeugdburgemeester is een jaar jeugdburgemeester. Volgend najaar 2023 vindt een nieuwe verkiezing plaats.

