Grol 1 andermaal hard onderuit tegen BWO

GROENLO/HENGELO(ov) – Op zondag 10 april ging Grol met 5 – 3 onderuit tegen BWO in Hengelo. Hiermee werd de wedstrijd een kopie van de thuiswedstrijd op 3 oktober die met 4 – 5 verloren ging. Bij rust stond Grol nog met 2 – 1 voor door twee doelpunten van Mick Wissink, maar in de tweede helft was BWO supereffcient en strafte een slechte organisatie bij Grol en persoonlijke fouten genadeloos af, net als in de thuiswedstrijd. Grol miste teveel kansen.

In de eerste helft ging het lang gelijk op, en begon Grol meer en meer de wedstrijd naar zich toe te trekken. Mick Wissink was aan Grol de gevaarlijke man en ook de cornerballen van Grol via Max de Vries, Tiem Rots en Titus Hoffman waren levensgevaarlijk. De verdediging onder leiding van Max de Vries stond goed opgesteld en alles leek daarmee onder controle.

De eerste kans van de wedstrijd was voor BWO, maar Wessel Baarslag voorkwam een achterstand. De eerste kans voor Grol volgde vlak daarna, maar het schot van Mick Wissink werd uit de bovenhoek getikt. Het werd voor Grol daarmee ook een wedstrijd van de gemiste kansen. Een vrije trap van Mark te Winkel werd door Luc Berentsen op de paal gekopt. Het was dan ook een domper toen na een kwartier Tom Harbers van BWO uit het niets eigenlijk de 1 – 0 mocht binnenschuiven vanaf de rand 16-meter. BWO leek vervolgens de wedstrijd naar zich toe te trekken, en kreeg nog een grote kans via de rechtsbuiten, maar Wessel voorkwam een tweede tegentreffer.

Daarna was het eigenlijk Grol die de dienst uitmaakte. Een voorzet van Tycho zeilde bijna in de bovenhoek en kon maar net tot corner worden verwerkt door de keeper van BWO. Een schot van Luc Berentsen kwam tegen de keeper aan. Grol zette BWO vroeg vast en wist veelvuldig een duel te winnen. De meer dan verdiende gelijkmaker viel na een half uur spelen. Tycho Riteco werd op links weggestuurd, haalde de achterlijn en legde terug op Mick Wissink, die, via een verdediger, de 1 – 1 binnenschoot.

De tweede hing ook in de lucht. Een voorzet van Ramon Landewers waaide bijna in het doel, en een vrije trap van Max de Vries werd door Luc Berentsen ingekopt, maar door de keeper gered. De corner die volgde van Max de Vries, in blessuretijd van de eerste helft, ging via Mick Wissink wel in het doel: 1 – 2.

Zou Grol dit nu wel over de streep kunnen trekken in de tweede helft? BWO gaf echter gelijk een waarschuwing met een kopbal op de paal en een schot op de lat. Maar vervolgens was het Grol die enkele kansen kreeg. Onder andere via een schot van Mick Wissink, dat naast ging, en een schot van Tycho Riteco dat over ging. Na een uur spelen was er eigenlijk niets aan de hand, totdat Krijn Terink binnen twee minuten twee keer scoorde. Twee keer werd de verdediging op snelheid en gebrek aan rugdekking verslagen: 3 – 2.

BWO kwam in de flow en maakte ook nog de 4 – 2. Tijn Steggink kon zo maar tussen vier Grol verdedigers doordraaien en schoot via de binnenkant van de paal binnen. Het spel golfde op en neer en één minuut later lag de bal op de stip aan de andere kant. Luc Berentsen wist deze soeverein te verzilveren: 4 – 3. Met nog een kwartier te gaan, was er nog hoop op een punt. Luc schoot nog op de keeper, een kopbal van Rico Lammerdink belandde op de lat en een kopbal van Luc van dichtbij ging over. Het was dan ook zeer jammer dat onnodig balverlies van Max de Vries op de helft van de tegenstander de definitieve 5 – 3 inleidde: een diepe bal op Krijn Terink werd door hem eenvoudig afgerond. Dit was tevens de eindstand.

Een teleurstellend resultaat. Daarmee heeft Grol slechts 1 punt gehaald in de laatste drie wedstrijden en belandt daarmee in de brede middenmoot van de 2e klasse J. Komende dinsdag speelt Grol tegen OBW voor de Achterhoek Cup (20.15 uur) en op 2e Paasdag staat de volgende competitiewedstrijd op het programma: thuis tegen Schalkhaar (14.30 uur).

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

14. 1 – 0 Tom Harbers

35. 1 – 1 Mick Wissink

48. 1 – 2 Mick Wissink

62. 2 – 2 Krijn Terink

64. 3 – 2 Krijn Terink

75. 4 – 2 Tijn Steggink

77. 4 – 3 Luc Berentsen

86. 5 – 3 Krijn Terink

Scheidsrechter: Mike Blok

Kaarten: 1x geel voor Niek Nijenhuis van BWO

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mark te Winkel (78. Mart Zieverink), Max de Vries, Ramon Landewers, Eduardo de Sousa Cavalcante, Rico Lammerdink, Titus Hoffman, Mick Wissink, Tiem Rots, Tycho Riteco (66. Jordy Schutten) en Luc Berentsen.

Programma Grol 1

Dinsdag 12 april 20.15 uur Grol – OBW (Achterhoek Cup)

Maandag 18 april (2e Paasdag) 14.30 uur Grol – Schalkhaar

Uitslagen 2J

BWO – Grol 5 – 3

FC Suryoye – NEO 3 – 0

Lemelerveld – Bon Boys 0 – 3

Vogido – Wijhe ’92 3 – 2

SDC ’12 – Eilermark 4 – 1

Schalkhaar – ATC ’65 1 – 3

Achilles ’12 – Barbaros 3 – 2

Stand 2J

Bon Boys 17 – 38 NEO 17 – 35 Achilles ’12 17 – 33 GVV Eilermark 17 – 28 Grol 17 – 28 Schalkhaar 17 – 26 BWO 16 – 24 FC Suryoye 17 – 24 SDC ’12 17 – 24 Lemelerveld 17 – 20 ATC ’65 16 – 19 Wijhe ’92 17 – 19 Barbaros 17 – 11 Vogido 17 – 10

