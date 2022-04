W.H.C. DS2 – HV Grol DS1

GROENLO – Zaterdagavond speelde dames 1 van handbalvereniging Grol in Hengevelde tegen WHC, een team waar de Grolse dames het altijd lastig tegen hebben.

De dames waren goed voorbereid en waren van plan furieus te beginnen. Dit kwam vooral in het begin van de wedstrijd niet uit de verf en HV Grol keek dan ook al snel tegen een 4-1 achterstand aan. Ondanks dat niet alles vloeiend ging, kwam HV Grol door hard werken op gelijke hoogte (8-8). Tot aan de rust was het de thuisploeg dat slagvaardiger was dan HV Grol en de ruststand werd dan ook 14-9.

In de rust werd goed doorgenomen dat het tempo in de wedstrijd omhoog moest en ook de beleving terug moest komen, dan waren er nog volop kansen. Energiek en met hard werken begon HV Grol aan de tweede helft, dit spel werd beloond en halverwege de tweede helft stond het 17-17. Hierna wist HV Grol twee keer te scoren en een 17-19 voorsprong te nemen. HV Grol wist echter niet de genadeklap uit te delen en enkele goede kansen werden niet benut. WHC overleefde deze fase en kwam zelfs weer op gelijke hoogte (19-19).

Een spannende gelijk opgaande wedstrijd ontstond waar het alle kanten op kon. Bij een stand van 20-20 maakte de verder uitstekend leidende scheidsrechter een fout, hij floot voor een vrije bal voor WHC en gaf dit ook aan. De bal rolde echter alsnog in het doel en tot ieders verbazing floot hij door voor doelpunt, onterecht maar wel 21-20. Bij een stand van 22-21 met nog minder dan een minuut te spelen probeerde HV Grol nog via ‘man to man’ de bal te veroveren, dit lukte niet waardoor WHC nog 23-21 scoorde. Een punt was dik verdiend geweest terwijl de winst voor het grijpen lag deze wedstrijd. Enkele riante kansen niet benutten en 4 strafworpen missen was de reden dat het net niet lukte vandaag. Er is hard gewerkt en een goed herstel in de tweede helft. Met dit gegeven en vol goede moed speelt HV Grol op dinsdagavond de inhaalwedstrijd in Hengelo tegen Olympia 2. De dames van HV Grol verlieten toch teleurgesteld het speelveld na de hectische slotfase.

