Grol 1 bekert verder na overwinning op La Première

GROENLO – De hoofdmacht van Grol heeft andermaal een volgende ronde bereikt in de strijd om de KNVB-beker, seizoen 2021-2022. De eerste stap daarvoor werd reeds gezet op het moment dat de equipe van trainer/coach William Krabbenborg dankzij een beter doelsaldo als winnaar uit de bus kwam in een vrij sterke poule met daarin naast Grol ploegen als Rohda Raalte, Vroomshoopse Boys en FC Suryoye Enschede. En afgelopen zondag werd de volgende horde genomen door op het sportpark Den Elshof in Groenlo een 5-2 overwinning te realiseren tegen La Première uit Almelo, de huidige koploper in de vierde klasse A van de KNVB.

Grol beschikt over een fitte, 24 spelers tellende selectie

In een in alle opzichten kille entourage zonder publiek vanwege het huidige coronabeleid, ontwikkelde zich in eerste instantie een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij tot uiting kwam dat La Première niet voor niets koploper is in de vierde klasse A van de KNVB en daarmee tevens een serieuze kampioenskandidaat is. Desalniettemin was het Grol dat veruit het betere veldspel etaleerde en dientengevolge de beste doelkansen wist te creëren. En dit alles ondanks het feit dat de Grolformatie bij de aftrap op maar liefst zes basisplaatsen afweek van de formatie die een week eerder kampioenskandidaat Achillies ’12 in de tweede klasse J van de KNVB met een 5-1 nederlaag huiswaarts richting Hengelo Ov dirigeerde. Het trainersduo William Krabbenborg/Jos Heutinck, deze zondag bijgestaan door de jonge voetbalcoach in opleiding Wout Walterbos, kan dientengevolge beschikken over een sterke selectie van maar liefst 24 fitte spelers, waarbij zich tevens een niet alledaagse, door genoemd trainersduo uitgekozen oplossing voordoet, waarbij de beide doelverdedigers Wessel Baarslag en Nick Oude Luttikhuis om de twee wedstrijden worden gewisseld.

De beide tegendoelpunten vielen pas in de blessuretijd

Het veldoverwicht in het eerste bedrijf van de wedstrijd aan Grolzijde kwam tot uiting in slechts één doelpunt, te weten een kopbalgoal even vóór rust van aanvoerder Rico Lammerdink na aangeven van Mark te Winkel. Was het in de tweede helft doelverdediger Nick Oude Luttikhuis, die met een fraaie redding een tegentreffer wist te voorkomen, even later was het Mick Wissink die de snelle Tycho Riteco in de diepte lanceerde, hetgeen vervolgens resulteerde in een 2-0 voorsprong. Na een drietal gemiste kansen was het vervolgens Wouter Rexwinkel die een fraaie voorzet lanceerde, waaruit Mick Wissink koppend voor een 3-0 voorsprong zorgde. Nadat Titus Hoffman uit een vrije trap, zij het bedoeld of niet bedoeld, rechtstreeks wist te scoren, was het Mick Wissink die een 5-0 voorsprong op het scorebord liet prijken. In gedachten al bezig bij het vieren onder het genot van een biertje van een fraaie overwinning, liet de Grolequipe zich in de blessuretijd nog wel verrassen met twee tegendoelpunten, in de 93e min. en 95e min. gescoord door respectievelijk Luc Kuipers en Roberto Kruzen van La Première.

Desalniettemin was het onder aanvoering van ‘man of the match’ Eduardo de Sousa Cavalcante bereiken van de volgende bekerronde, waarschijnlijk op zondag 19 december a.s. (tegenstander nog onbekend), een feit!

Opstelling Grol 1 tegen La Première 1

Doel: Nick Oude Luttikhuis;

Achter: Ramon Landerwers, Mark te Winkel, Max de Vries (82e min. Mike Kempers) en Eduardo de Sousa Cavalcante:

Midden: Roel Bruins, Rico Lammerdink (71e min. Titus Hoffman) en Mick Wissink;

Voor: Wouter Rexwinkel (71e min. Tiem Rots), Mart Zieverink (71e min. Luc Berentsen) en Siebe Lantink (46e min. Tycho Riteco).

Scheidsrechter: Wessel ten Damme uit Winterswijk.

Gele kaarten: Geen.

Zondag 21 november a.s. speelt Grol 1 thuis op het sportpark Den Elshof het competitieduel tegen GVV Eilermark 1 uit Glanerbrug. Een tegenstander die momenteel met 16 punten uit 7 wedstrijden de 2e plaats inneemt op de ranglijst van de 2e klasse J van de KNVB. Grol staat momenteel 6e met 12 punten uit 7 wedstrijden.

Lees ook ....