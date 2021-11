H.V. Grol DS 2 – Bentelo DS5

GROENLO – Afgelopen zaterdag speelde dames 2 van handbalvereniging Grol, in eigen sporthal, een lekkere pot handbal tegen dames 5 van HV Bentelo ’92. Helaas konden er vanwege de coronamaatregelen geen supporters bij zijn, maar dat mocht de pret niet drukken. In een lege sporthal, maar vol goede moed begonnen de dames aan de wedstrijd. Verwacht werd dat Bentelo, gezien de tweede plek in de competitie, een geduchte tegenstander zou zijn die waarschijnlijk veel snelheid zou hebben. HV Grol begon daarom alert en op tempo. De dames van Grol mochten de openingstreffer voor hun rekening nemen. Maar de Overijsselse dames lieten zich niet zomaar wegspelen en kwamen al snel met een tegenreactie. De hele eerste helft ging HV Grol voorop in de score, maar Bentelo hield zich kranig en kwam goed mee. De ruststand was 11-8 in het voordeel van HV Grol.

Na de rust kwam Grol goed uit de startblokken met twee mooie doelpunten. Helaas kreeg de thuisploeg daarna een kleine dip en wist Bentelo terug te komen tot 16-13. HV Grol wist dat ze het spel van voor de rust moest hervatten en de scherpte moest terug. Deze wedstrijd zouden ze niet weggeven. De punten moesten in Groenlo blijven. Er werd een tandje bijgezet en de motor van Grol begon weer te draaien. Snelle aanvallen werden goed afgerond en meerdere speelsters wisten de keepster van Bentelo te passeren. HV Grol bouwde de voorsprong uit en kwam met een eindstand van 24-15 overtuigend over de finish.

Zondag 21 november speelt dames 2 een uitwedstrijd in Enschede tegen E.H.C. ’95 DS 2. Uiteraard hopen ze ook hier twee winstpunten te pakken.

