Grol 1 speelt gelijk tegen Quick 1888

Grol leek zondag in Nijmegen op weg naar een eenvoudige overwinning tegen Quick 1888, maar na een 0-2 voorsprong kantelde de wedstrijd volledig. Plotseling keek Grol tegen een 3-2 achterstand aan. Vlak voor tijd wist Grol via een benutte strafschop van Mick Wissink toch nog een punt uit het vuur te slepen. Met dit gelijke spel komt Grol op 28 punten, slechts één punt boven plek 11 – de plaats die aan het eind van het seizoen nacompetitie om klassebehoud betekent. De 2e klasse F heeft een zeer brede middenmoot: drie ploegen staan op 27 punten en drie ploegen op 28 punten. Het belooft dus een spannend slot van de competitie te worden.

Grol begon de wedstrijd zonder de geschorste spelers Jose Gonzalez en Luc Berentsen. Zij werden vervangen door Davy Schutten en Tiem Rots. Laatstgenoemde, net terug van een korte blessure, droeg de aanvoerdersband en speelde in de spits. De jonge ploeg van trainer Arjen Nijman startte voorzichtig, maar speelde een geconcentreerde en uitstekende eerste helft. Tot aan de blessuretijd gaf de achterhoede van Grol, bestaande uit Kaj Riteco, Kjell Riteco, Thiemo Wessels en Yaluca Meusert, geen enkele kans weg.

Grol kreeg diverse mogelijkheden op een ruime voorsprong. Een vrije trap van Mark Hietland vanaf de zestienmeterlijn belandde op de lat. Na een half uur werd het goede spel beloond: een hoekschop van Tiem Rots werd bij de eerste paal binnengekopt door Tyn Brockötter, 0-1. Vlak voor rust leek Grol de voorsprong uit te breiden, maar het schot van Juul Brummelaar werd gestopt door Quick-keeper Tim Schoofs. In de rebound schoot Tyn opnieuw recht op de keeper. Toch viel op slag van rust alsnog de 0-2: Kjell Riteco gaf een strakke pass op Tiem Rots, die de zestien in dribbelde en de bal breed legde op Thijmen Geurink, die eenvoudig binnen kon schieten. Even later had het zelfs 0-3 kunnen worden, maar een lob van Rots ging net over de keeper én het doel. In blessuretijd kreeg Quick 1888 pas hun eerste kans, maar het schot werd knap uit de hoek getikt door doelman Nick Oude Luttikhuis. Uit de daaropvolgende hoekschop viel echter onverwacht de 1-2 – een flinke tegenvaller.

Na rust was de eerste grote kans opnieuw voor Grol. Hietland slalomde het strafschopgebied in en legde af op Geurink, maar diens schot ging naast. In de tegenaanval scoorde Quick via Max Buesink de 2-2, na een snelle combinatie. Grol was het even helemaal kwijt; ook de strakke organisatie verdween. Niet veel later viel zelfs de 3-2: Max Broenland kreeg te veel ruimte en schoot van 25 meter bekeken in de hoek.

Grol drong daarna wel aan, maar wist nauwelijks kansen te creëren. Een kwartier voor tijd voorkwam keeper Nick met drie uitstekende reddingen – tweemaal in een één-op-één en eenmaal op een afstandsschot – een grotere achterstand. Gelukkig had Grol nog één opleving. De goed ingevallen Mick Wissink werd diep gestuurd in de zestien. De keeper kwam te laat en beging een overtreding. De uitstekend leidende scheidsrechter Stijn Loois uit Ruurlo wees resoluut naar de stip. Mick Wissink benutte de penalty zelf en bepaalde daarmee de eindstand op 3-3. Net als vorige week pakt Grol slechts een mager punt.

Omdat concurrenten VVG ’25 en WSV wél wisten te winnen, staat Grol nu nog maar één punt boven de nacompetitiestreep. Opmerkelijk: deze twee ploegen zijn de komende tegenstanders van Grol.

