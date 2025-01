Grol 1 start 2025 met overwinning

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – De winterstop is voorbij en Grol 1 speelde zondag zijn twaalfde wedstrijd van de heenronde. Ditmaal was Trekvogels de tegenstander. Grol begon in Nijmegen met een jonge ploeg, met onder anderen Davy Schutten, Thijmen Geurink, Yaluca Meusert en Thiemo Wessels in de basis. Tycho Riteco ontbrak nog vanwege een blessure.

Het was even wennen, en op het harde kunstgrasveld creëerden Trekvogels de eerste kansen. Nick Oude Luttikhuis behoedde Grol tweemaal in een één-op-één-situatie voor een achterstand. Pas na twintig minuten kreeg Grol wat grip op de wedstrijd en liet de bal goed rondgaan. Trekvogels zakte in en probeerde vooral via counters gevaarlijk te worden. Aanvoerder en rechtsbuiten Koen Lensen was de gevaarlijkste man bij Trekvogels, en Grol-linksachter José Gonzalez had zijn handen vol aan hem. José was aan Grol-zijde een van de beste spelers en was bij veel acties en aanvallen positief betrokken.

De eerste en grootste kans voor Grol kwam na een half uur uit een aanval van José. De bal werd uiteindelijk teruggelegd op Luc Berentsen, maar zijn schot belandde op de paal. Grol werd sterker, en een aantal lage voorzetten ging vlak voor het doel langs, maar er was niemand om de bal binnen te tikken. Onder anderen Tiem Rots kreeg nog een kans om net zoals zijn broers Daan bij FC Twente en Mats bij Heracles te scoren, maar hij raakte de bal helaas niet goed genoeg.

Na rust kwam Grol 2-speler Pepijn Analbers erin voor Siebe Lantink, wat zorgde voor nieuwe aanvallende impulsen. Zijn eerste schot na twee minuten werd verwerkt tot een hoekschop. Grol leek op voorsprong af te gaan, maar te licht ingrijpen achterin gaf Hesha Ibrahim van Trekvogels de kans en de ruimte om bekeken de 1-0 binnen te schieten.

Gelukkig stelde Grol snel orde op zaken, mede dankzij de hulp van de keeper van Trekvogels. Een schot van Pepijn van twintig meter afstand glipte door de handen van Mitch van de Dobbelsteen en stuiterde over de doellijn: 1-1.

Trekvogels gaf niet op en probeerde meerdere malen via rechts aan te vallen. Nick Oude Luttikhuis bracht twee keer redding en voorkwam hiermee een nieuwe achterstand. Grol bleef ondanks deze druk voetballen. Kaj Riteco speelde een degelijke wedstrijd achterin, en via Thiemo Wessels werden meerdere aanvallen opgezet.

Een gelijkspel leek het eindresultaat te worden, wat gezien het spelbeeld niet geheel onterecht zou zijn. Totdat Luc Berentsen op links diep werd gestuurd door José Gonzalez. De assistent-scheidsrechter van Trekvogels vlagde voor buitenspel, maar scheidsrechter Bryan van Leeuwen liet terecht doorspelen. Uit de lage voorzet van Luc kon debutant Pepijn Analbers eenvoudig zijn tweede en daarmee de 1-2 binnentikken.

Hiermee wist Grol uiteindelijk toch nog de drie belangrijke punten binnen te halen en steeg het naar de vijfde plaats op de ranglijst. Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen AZC uit Zutphen op het programma.

