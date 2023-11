Grol 1 wint van Varsseveld in eerste ronde Achterhoek Cup

Op dinsdag 7 november heeft het team van Grol in de eerste ronde van de Achterhoek Cup een overwinning behaald op SC Varsseveld met een eindstand van 4-1. De wedstrijd, gespeeld op sportpark Den Elshof in Groenlo, opende met een doelpunt van Rico Lammerdink in de 16e minuut, waarmee Grol de leiding nam. Varsseveld wist echter gelijk te maken in de 28e minuut, wat de stand op 1-1 bracht. Vlak voor de rust, in de 41e minuut, scoorde Tycho Riteco en zette Grol opnieuw op voorsprong.

Na de pauze vergrootte Grol de voorsprong met een doelpunt van Luc Berentsen in de 46e minuut. Berentsen voegde nog een tweede doelpunt toe aan zijn naam in de 62e minuut, waarmee de eindstand op 4-1 kwam.

Met deze overwinning heeft Grol zich geplaatst voor de volgende ronde van de Achterhoek Cup. Het team zal zich nu ook richten op de aankomende wedstrijden in de Eerste Klasse H van de KNVB.

Aanstaande zondag (12 november) staat er geen competitiewedstrijd gepland voor Grol 1. De volgende wedstrijd in de competitie is zondag 19 november uit tegen Dalfsen om 14.00 uur.