Eerste steen gelegd bij bouw woonzorglocatie voor mensen met dementie in Eibergen

EIBERGEN – De fundering ligt en de eerste binnenmuren staan overeind: aan de Beukenlaan in Eibergen is de bouw van Het Berkelhuis in volle gang. Wethouder wonen Arjen van Gijssel van de gemeente Berkelland legde donderdag samen met locatiemanager Anita Rietman de eerste steen van de nieuwe woonzorglocatie.

Het Berkelhuis is een locatie van Dagelijks Leven, een landelijke zorgorganisatie met door heel Nederland kleinschalige, betaalbare woonzorglocaties voor mensen met dementie. Het huis, dat wordt gebouwd op de plek van voormalige basisschool De Driesprong, biedt straks een warm thuis aan maximaal 22 bewoners. Zij zijn er verzekerd van gespecialiseerde 24-uurszorg en hebben een eigen studio.

Wethouder Arjen van Gijssel: “We worden allemaal ouder in Nederland, en in Berkelland zijn we hard bezig met het levensloopbestendig maken van woningen. Daarnaast met dit soort projecten voor bijzondere doelgroepen. Waar eens de jongeren dartelden, en toen de school leegstond korte tijd wat ‘hangjongeren’ liepen, wonen straks ouderen. Open naar de buurt. Want bewoners doen zelf zo lang mogelijk de boodschappen en met de begeleiders blijven ze bijvoorbeeld wassen en strijken. Zoals thuis. Een mooi concept, met hopelijk modern naoberschap met de buurtbewoners. Als college zijn we apetrots op deze initiatieven.”

Bewoners bepalen zelf hoe zij de dag invullen

Anita Rietman is als locatiemanager blij met de mooie locatie. “De bedoeling is dat de bewoners van ons huis echt onderdeel worden van de buurt. Dat gaat hier perfect lukken.” Als voormalig locatiemanager van Het Hovenhuis in Varsseveld heeft Rietman de zorg van Dagelijks Leven in de afgelopen jaren goed leren kennen. “Eigen regie speelt in al onze huizen een ontzettend grote rol. Bij ons bepalen de bewoners hoe zij de dag invullen. Zij doen inderdaad zolang en zoveel mogelijk zelf wat ze nog kunnen en willen. Ik kijk er heel erg naar uit om samen met het team voor de bewoners net zo’n fijn thuis te maken van Het Berkelhuis.”

Officiële start van de bouw

De bouw aan de Beukenlaan is al in volle gang. Met het leggen van de eerste steen van Het Berkelhuis gaf wethouder Arjen van Gijssel donderdag officieel het startsein. Ook was er een traktatie voor het bouwteam en buurtbewoners. Naar verwachting opent de nieuwe woonzorglocatie voor mensen met dementie nog voor de zomer van 2024 de deuren voor de eerste bewoners.

