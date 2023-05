Grol 3 is met een 2-1 zege tegen directe concurrent Vorden 2 kampioen!

GROENLO – Vorige week in de eerste ontmoeting uit tegen Vorden heeft het team van scheidend trainer Patrick te Voortwis al een reuze stap richting het kampioenschap gezet. In een geweldige eerste helft wist Grol al met een 0-5 voorsprong de rust in te gaan. In de tweede helft is er niks weg gegeven en weet Grol een 0-6 eindstand op het scorebord te zetten.

Maandag 2de Pinksterdag, matchday voor Grol 3 staat de 2de ontmoeting tegen Vorden op het programma. Nu wel met een totaal andere lading, nu wordt er gespeeld voor het kampioenschap. Getracht wordt om alles zo normaal mogelijk te laten verlopen maar de gezonde spanning voor deze wedstrijd is meer als voelbaar. Zeker als in de voorbereiding een pracht van een motivatie filmpje wordt getoond is het duidelijk dat er vandaag wat moois staat te gebeuren.

Met een gezamenlijke opkomst van Grol en Vorden onder luid applaus van het in grote aantallen aanwezige publiek en geknal van het vuurwerk maken wij ons op voor de wedstrijd. Het is scheidsrechter Amir Haziri die om 9:30 voor het begin van de wedstrijd fluit. De beginfase is wat afwachtend. Het is pas na 10 minuten als er via Giel wat dreiging is richting het doel van Vorden. Dit is wel het begin van een sterke fase van de Grol. Er wordt meer diepte gezocht en meer druk gezet op de achterhoede van Vorden. In de 16de minuut is het Mika die op aangeven van Jan de bal prachtig en onhoudbaar over de keeper heen schiet, 1-0! Dit geeft Grol wat extra lucht en haalt de druk wat weg. Het is Vorden dat direct van uit de aftrap de aanval zoekt. Het is Jan die de bal weet te onderscheppen. Mika neemt de bal over en stuurt Jim de diepte in. Met een strakke voorzet probeert Jim de meegelopen Pepijn te bereiken is het niet dat een verdediger van Vorden ertussen komt maar hierbij wel de bal achter zijn eigen keeper binnentikt, 2-0 in de 17de minuut. Grol zit hiermee op rozen en blijft heerlijk combineren. Nick kopt een bal net over en Pepijn ziet zijn schot net in het zijnet belanden. Grol heeft het meeste balbezit en zit dan ook lekker in de wedstrijd. Het is een aanval van Vorden over rechts die tot een ingooi wordt verwerkt. Vorden gooit snel in en de verdediging van Grol staat nog niet goed. De bal wordt ingespeeld op de spits van Vorden die uit de draai de bal vanaf buitenkant 16 meter onhoudbaar voor Tim binnenschiet, 2-1 in de 27ste minuut. Een onverwachte tegengoal. Grol probeert zich van deze tegentreffer te herpakken en probeert Vorden weer onder druk te zetten. Wederom zijn er een aantal goede mogelijkheden voor Grol maar de doelman van Vorden weet met een aantal goede reddingen zijn team in de wedstrijd te houden. Met een 2-1 stand wordt er gerust.

In de tweede helft ligt het tempo van het spel wat lager en wordt er met name door Grol meer gecontroleerd gevoetbald. Hierbij zijn er af en toe wel wat slordigheidjes maar Vorden weet hier niet van te profiteren. Het spel golft wat meer op en neer. Grol is de bovenliggende partij en het middenveld is met Tjaard en Jan sterk bezet. Daar waar de aanvallers van Vorden erdoor komen staat de verdediging onder leiding van Daan hun mannetje. De wedstrijd is deze 2de helft minder aantrekkelijk maar is zeker zo spannend. Grol krijgt een aantal mooie kansen, zo ziet Mees 1 op 1 met de keeper zijn inzet gekeerd worden. Vorden komt er via de counter af en toe sterk uit. Het is Daan die een speler van Vorden aan het shirtje moet vasthouden om een kans te voorkomen. De terechte vrije trap voor Vorden levert geen gevaar op. Het is in de 78ste minuut dat Thieme met een steekbal van Jan diep wordt gestuurd, helaas wordt hij afgevlagd wegens buitenspel. Vorden krijgt in de 87ste minuut een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker binnen te schieten maar Tim weet deze met zijn voet te keren. In de laatste minuten van de wedstrijd probeert Vorden wat meer aan te zetten om een gelijkmaker te forceren maar gelukkig voor de Grol blijft de 2-1 stand op het scorebord staan. Het is dan ook een prachtige ontlading bij spelers en staf als het laatste fluitsignaal voor de wedstrijd heeft geklonken!

Grol is de terechte kampioen en dit zal dan ook gevierd worden. De champagne kan ontkurkt worden en de schaal gehesen.



