Grol 3 vergeet zichzelf te belonen

GROENLO – Wij zijn afgereisd om te spelen in en tegen Markelo. Markelo 2 draait bovenin mee en dus een tegenstander om rekening mee te houden. Grol heeft na het verlies van vorige week vandaag wat goed te maken. In een kleine wereld in verband met de mist wordt voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte gehouden voor het overlijden van een speelster uit het dameselftal van Markelo.

Na deze minuut fluit de scheidsrechter van vandaag dhr R. IJdens voor de wedstrijd. In de beginfase is het Grol die zoekt naar de voetballende oplossing daar waar Markelo toch sneller de lange bal hanteert. Het golft wat op en neer maar aan beide zijden gebeurt in de beginfase nog maar weinig. Voetballend gezien is Grol iets meer de bovenliggende partij maar heel erg veel doen de teams in de eerste helft niet voor elkaar onder. Het is in de 15de minuut dat Markelo voor de eerste keer zich echt voor het doel van Grol meld maar deze bal wordt goed door Jorrick verdedigd. Grol moet wachten tot de 20ste minuut voordat zij via Pepijn uit een voorzet van Martiz een kleine mogelijkheid krijgen. Het is hierna Markelo die eigenlijk een beetje uit het niets de wedstrijd weet open te breken. Uit een wat rommelige situatie halverwege de helft van Grol weten we de bal niet goed uit te verdedigen en is het de spits die min of meer de bal voor zijn voeten krijgt en deze vanaf 7m hard achter de kansloos zijnde Jan binnen schiet in de 21ste minuut, 0-1. Een flinke domper voor Grol die zich nu, net als vorige week moet terug knokken vanuit een achterstand. Het lukt Grol deze eerste helft niet om de juiste stempel op het spel te drukken, zijn teveel kleine slordigheidjes waardoor Markelo in hun spel kunnen blijven en de mogelijkheden die Grol denkt te creëren makkelijk kunnen verdedigen. In de 32ste minuut komt Markelo er gevaarlijk uit via de counter nadat de bal voor hun goed valt uit een afgeslagen aanval van de Grol. Gelukkig weet Jan redding te brengen en blijft het tot aan de rust 1-0.

Trainer Patrick heeft in de rust een en ander op scherp gezet als ook de jongens erop geattendeerd op ons eigen spel te blijven letten en uit te gaan van onze eigen voetballende kwaliteiten. Dit wordt de tweede helft dan ook snel zichtbaar. Markelo begint de tweede helft nog sterk, maar Grol weet al snel beter in het spel te komen. De bal gaat makkelijker rond, de combinaties lopen vlotter en stap voor stap kruipt Grol meer richting het doel van Markelo.

Grol krijgt de overhand in de wedstrijd en weet dit om te zetten in goede kansen. Zo krijgt Grol de eerste echte grote mogelijkheid uit een corner in de 54ste minuut, nadat eerst Jorrick een kopkans krijgt is het Sven die gericht op doel kopt maar ziet zijn kopbal uitstekend gered worden door de doelman van Markelo. Grol heeft het initiatief en is gretig op zoek naar de gelijkmaker. Deze gelijkmaker ligt eigenlijk in de 58ste minuut op de schoen van Giel die na een goed opgezette aanval van de Grol door een pracht van een steekbal van Mees vrij voor de keeper wordt gezet. Helaas ziet Giel zijn inzet gered worden door de doelman.

Markelo komt er moeilijk uit, maar als ze er doorkomen weten ze wel met de nodige spelers de Grol verdediging onder druk te zetten. Ons centrale duo Tjaard en Jorrick staan goed en worden ondersteund door Sven en Daan. Markelo heeft het zichtbaar moeilijk en komt in de 60ste minuut tot een schot die zonder veel moeite door Jan klemvast gepakt wordt. Het is dan ook Grol die terecht de gelijkmaker weet te scoren. Een snel opgezette aanval loopt via Tjaard die de bal aan de ingevallen Twan breed mee geeft. Twan houd goed overzicht en weet de bal goed naar binnen te geven vanaf de rechterkant en weet zo de ingelopen Giel te vinden die de bal tegen de touwen schiet, 1-1. Een meer als terechte tussenstand. Deze tweede helft zit Grol lekker in het spel en weet Markelo goed vast te zetten. Duels worden gewonnen als ook de tweede ballen zijn vaker een prooi voor de spelers van de Grol. Dit maakt dat de druk er bij Markelo vol op staat. In de 82ste minuut wordt Giel op aangeven van Daan een uitgelezen mogelijkheid geboden om te scoren. Helaas heeft Giel net iets teveel tijd nodig om de bal goed te controleren en ziet de doelman tussenbeide komen. Het is wederom de doelman die, spijtig voor de Grol, ook steeds beter in de wedstrijd groeit. Zo weet hij een goed schot van Pepijn in de 84ste van dichtbij te keren. In de 89ste minuut lijkt Thieme zich onsterfelijk te maken echter raakt hij de bal net niet vol waardoor de doelman redding kan brengen. Dan komt de bekende voetbalwet om het hoekje kijken, als je zelf niet scoort…

Een uittrap van de doelman wordt door Daan op het middenveld onderschept en terug gespeeld op Jorrick. Jorrick wil inspelen op Wout maar raakt de bal helaas niet goed genoeg waardoor de rechtsbuiten tussenbeide kan komen en een nagenoeg vrije doortocht heeft richting het Grol doel. Hij is niet zelfzuchtig en geeft de bal breed op de ingelopen spits die deze buitenkans diep in de blessure tijd niet onbenut laat en zo Markelo aan de volle winst helpt in de 94ste minuut. Een zware tegenvaller voor Grol die een hele sterke tweede helft op de mat heeft gelegd maar zichzelf hiervoor niet in doelpunten heeft beloond en met een hele late tegentreffer ook nog eens de deksel op de neus krijgt. Een zuur verlies, zeker ook met het oog op de 1ste periode. Hiervoor zijn wij nu afhankelijk van de resultaten van TVO en zelfs Voortwaarts maakt nog een kleine kans, beide elftallen hebben 2 wedstrijden minder gespeeld.

Ondanks dit verlies moet Grol 3 het positieve van het spel uit de tweede helft meenemen naar de volgende wedstrijden dan zullen zeker de nodige punten nog verdiend gaan worden.

