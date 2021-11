H.V. Grol DS1 – de Lutte DS1

GROENLO – Zaterdagavond speelde dames 1 van handbalvereniging Grol een thuiswedstrijd tegen hun gasten uit de Lutte. Het was jammer dat er geen publiek aanwezig mocht zijn, want de dames van HV Grol speelden hun beste wedstrijd van dit seizoen. HV Grol opende de score en speelde zich hierna naar een 4-2 voorsprong. De aanvallen van de Lutte werden goed verdedigd.

Het team wilde snel omschakelen naar de aanval, dit lukte lang niet altijd, echter de aanvallen werden daarna wel goed uitgespeeld. Dit leverde goede mogelijkheden om te scoren op. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en daarom ontstond er een mooie wedstrijd. Beide teams namen om en om een voorsprong. Via tussenstanden van 4-2 en 6-8 werd met 8-9 voor de rust gefloten. De tweede helft wilde HV Grol dit voortzetten en het geloofde in een goed resultaat. SV de Lutte begon de tweede helft direct met mandekking op Marijn om de aanval van HV Grol te ontregelen. De meiden losten dit prima op door een omzetting in de aanval en hierdoor kreeg het veel ruimte. Dit resulteerde halverwege de tweede helft in een 15-13 voorsprong en een verrassing hing in de lucht.

In het laatste deel van de wedstrijd deed HV Grol zich echter enorm tekort. Zeker vijf uitgespeelde aanvallen brachten een speelster alleen voor de goede keepster van SV de Lutte en misten de doelpoging. SV de Lutte scoorde aanvallend wel, kwam langszij en ging er overheen, via 15-15 werd het uiteindelijk 15-18. Zuur voor de dames van HV Grol, gezien de hele wedstrijd had het zichzelf moeten belonen met een overwinning. Het liep echter anders, toch kunnen de dames terugzien op een uitstekend gespeelde wedstrijd. Hoe het verder gaat in deze (corona)competitie is even afwachten. Volgend weekend staat een uitwedstrijd op zondagmiddag op het programma in Haaksbergen tegen Stormvogels.

