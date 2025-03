Grol 3 (zat) toont veerkracht en bereikt halve finale

GROENLO – Grol 3 toont vandaag veerkracht door twee keer terug te komen van een achterstand en weet uiteindelijk de winst uit het vuur te slepen. Daarmee plaatst het zich voor de halve finale van de beker!

Het is een prachtige lentedag als wij ons verzamelen op Den Elshof voor de kwartfinale van de beker tegen onze gasten uit Enschede: Avanti Wilskracht 4. Een tegenstander die in hun eigen competitie ongeslagen bovenaan staat, dus makkelijk zal het zeker niet worden. Het is leider Ronald die ons bijeenroept voor de teambespreking. Met deze wedstrijden is de selectie meer dan compleet, dus moeten er keuzes worden gemaakt. Daarna is het omkleden en opmaken voor de warming-up. Terwijl de spelers hun eigen warming-up doen, is het Thijs die doelman Barry warm schiet.

Net na half drie trappen we af op het hoofdveld. De beginfase is rommelig en aftastend aan beide zijden. Grol probeert Avanti onder druk te zetten, maar de tegenstander weet er goed onderuit te spelen. In de 10e minuut zet Avanti een aanval op over de linkerflank. Grol grijpt onvoldoende in, waardoor de linksbuiten van Avanti vrij op snelheid richting het Grol-doel kan en met een strak schot doelman Barry kansloos laat: 0-1.

Een tegenvaller, maar Grol laat zich niet uit het veld slaan. Met enkele diepe ballen van Johan en Bart zet Grol meer druk. Het is uiteindelijk Kevin die vanaf links naar binnen trekt en hard op doel schiet. De keeper van Avanti redt knap, maar de terugkomende bal wordt door Kevin ingekopt. Opnieuw redt de keeper, maar met zijn grote teen tikt Kevin alsnog binnen: 1-1 na een klein kwartier spelen.

Na de gelijkmaker gaat het lange tijd gelijk op. Grol heeft meer balbezit, maar creëert weinig grote kansen. Avanti blijft gevaarlijk in de counter. Vlak voor rust gaat het mis als Teun er verdedigend naast zit. De hoge bal valt voor de spits van Avanti, die oog in oog met Barry koelbloedig blijft en met een fraaie stift de 1-2 binnen schiet. Grol gaat opnieuw met een achterstand de rust in.

In de rust wordt de tactiek aangepast vanwege het compacte spel van Avanti. Ze zakken ver in, waardoor er weinig ruimte is voor diepe ballen achter de verdediging. De goed spelende Jorn wordt gewisseld, Teun schuift door, en Sven neemt zijn plek achterin over. Johan en Bart blijven het centrale duo. Met Eduardo als extra schakel proberen we Jur beter te bereiken. De omzettingen hebben direct effect. Grol zet Avanti vast en houdt goed balbezit. Zodra Avanti probeert eruit te komen, wordt er direct druk gezet.

Toch duurt het tot de 64e minuut voordat Grol de defensie van Avanti weet te kraken. Kevin zet goed druk, krijgt de bal met wat geluk mee en breekt door de verdediging. Hij behoudt het overzicht en legt de bal panklaar voor Jur, die beheerst de 2-2 binnen schiet.

Grol gaat vol door en zoekt direct de voorsprong. De bal gaat vlot rond en wordt teruggelegd op Bart. Hij speelt Jur strak in, die met een vermeende ‘hand van God’ de bal verlengt langs zijn directe tegenstander. Vrij op de rand van het zestienmetergebied lobt Jur de bal bekeken over de doelman van Avanti: 3-2! Avanti protesteert wegens hands, maar de scheidsrechter heeft niets gezien en keurt het doelpunt goed.

Grol lijkt de wedstrijd onder controle te hebben, totdat Menno met nog een kwartier te spelen een gele kaart krijgt en tien minuten naar de kant moet. Avanti gaat vol voor de gelijkmaker, maar Grol geeft geen krimp. Met veel inzet en passie wordt de voorsprong verdedigd. Barry moet nog eenmaal reddend optreden. Uiteindelijk blijft het bij 3-2 en plaatst Grol zich voor de halve finale van de beker!

Wij kijken terug op een mooie en sportieve wedstrijd, waarin twee voetballende ploegen streden voor de winst en wij als Grol de gelukkige zijn.

