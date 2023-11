Grol behaalt moeizame, maar verdiende zege op FC Dalfsen

DALFSEN / GROENLO – Op een regenachtige zondag stonden S.v. Grol 1 en FC Dalfsen 1, de hekkensluiter van de 1e klasse H, tegenover elkaar. De wedstrijd kenmerkte zich door hectiek, mede veroorzaakt door de weersomstandigheden en een paar opvallende beslissingen van het arbitrale trio, waaronder twee penalty’s.

Grol opende de score dankzij een penalty, vakkundig benut door Luc Berentsen, wat de stand op 0-1 bracht. Na ongeveer een half uur spelen verdubbelde Grol de voorsprong door een doelpunt van Siebe Lantink, die een voorzet van Tycho Riteco bij de tweede paal afrondde. Maar Dalfsen liet snel van zich horen en maakte binnen drie minuten gelijk. Een aanvankelijke redding van keeper Nick Oude Luttikhuis op een afstandsschot was niet voldoende; Ole Woltmeijer scoorde in de rebound. Kort daarna kreeg Dalfsen een penalty, wat resulteerde in een 2-2 gelijkspel.

In de tweede helft zette Grol sterk aan, creëerde veel kansen maar moest wachten op de beslissende doelpunten. Tycho Riteco bracht Grol opnieuw op voorsprong. Ondanks voortdurende aanvallen en kansen, onder andere van Luc Berentsen en Roel Bruins, bleef een verdere uitbouw van de voorsprong uit tot de laatste minuten van de wedstrijd. Doelpunten van Mick Wissink en nogmaals Tycho Riteco bepaalden uiteindelijk de eindstand op 2-5 in het voordeel van Grol.

Aankomende Wedstrijden voor Grol:

26 november: Grol – NEO

3 december: FC Winterswijk – Grol

9 december: WHC – Grol

Wedstrijdstatistieken:

Doelpunten Grol: Berentsen, Lantink, Riteco (2), Wissink

Doelpunten Dalfsen: Woltmeijer, Van den Anker

Gele kaarten: Berentsen, Riteco, Kempers (Grol); 1 speler (Dalfsen)

Scheidsrechter: Fijke Hoogendijk