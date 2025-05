Grol beloont zichzelf met monsterzege op WSV

GROENLO – Na eerder dit seizoen in Apeldoorn nog met 2-2 gelijk te hebben gespeeld, liet Grol zondagmiddag in eigen huis geen spaan heel van WSV. De ploeg van trainer Arjen Nijman boekte een overtuigende 7-1 zege en trakteerde het publiek op sportpark Den Elshof op een doelpuntrijke middag. Al bij rust stond het 5-1, mede dankzij een sterk spelend jong elftal met een gemiddelde leeftijd van nog geen 22 jaar.

Door deze overwinning klimt Grol naar de zesde plaats in de Tweede Klasse F, met 32 punten uit 23 wedstrijden. Daarmee blijft de ploeg volop in de race voor een mooie eindklassering in de resterende drie competitieduels.

Vanaf de aftrap speelde Grol met aanvallende intenties. In de 7e minuut zorgde Kaj Riteco voor de openingstreffer door een hoekschop van Mick Wissink te verlengen. Enkele minuten later verdubbelde Thijmen Geurink de voorsprong. In de 21e minuut werd Tiem Rots onreglementair gestopt door doelman Siemen Reusken, waarop scheidsrechter Roderick Klaver uit Enschede de bal resoluut op de stip legde. Aanvoerder Luc Berentsen benutte de strafschop: 3-0.

Tiem Rots bekroonde een sterke eerste helft met een fraaie solo vanaf eigen helft, die hij stijlvol afrondde (4-0). Daarmee liet hij onder het toeziend oog van zijn trotse vader Mark zien dat hij niet onderdoet voor zijn broers Daan (FC Twente) en Mats (Heracles). Kort voor rust maakte Mick Wissink er 5-0 van. WSV deed nog iets terug via een benutte strafschop van Pook Descendre, na een overtreding van Riteco: 5-1 bij rust.

In de tweede helft, waarin Grol meerdere wissels doorvoerde, nam het tempo iets af. Toch wist de ploeg de score verder op te voeren. Invaller Yaluca Meusert maakte in de 78e minuut de 6-1, waarna Tygo ten Bulte in de slotminuut de eindstand op 7-1 bepaalde.

Een uitstekende teamprestatie en een mooie opsteker richting het slot van de competitie, waarin Grol nog drie wedstrijden speelt:

zondag 11 mei uit tegen SC Westervoort

zondag 18 mei thuis tegen Trekvogels Nijmegen

zondag 25 mei uit tegen AZC Zutphen

Opstelling Grol tegen WSV:

Doel: Nick Oude Luttikhuis

Achter: Davy Schutten, Thiemo Wessels, Kaj Riteco, José Gonzalez

Middenveld: Mark Hietland (Jordi Geelink), Tiem Rots (75′ Juul Brummelaar), Kjell Riteco (80′ Tygo ten Bulte)

Aanval: Mick Wissink (75′ Yaluca Meusert), Luc Berentsen (aanvoerder), Thijmen Geurink (70′ Tyn Brockötter)

Arbitrage:

Scheidsrechter: Roderick Klaver (Enschede)

Assistenten: Bart Huijskes (Grol), Jack Wegerif (WSV)

Scoreverloop:

7’ 1-0 Kaj Riteco

13’ 2-0 Thijmen Geurink

21’ 3-0 Luc Berentsen (pen.)

30’ 4-0 Tiem Rots

40’ 5-0 Mick Wissink

43’ 5-1 Pook Descendre (pen.)

78’ 6-1 Yaluca Meusert

89’ 7-1 Tygo ten Bulte

Gele kaarten:

Grol: Mark Hietland, Tiem Rots

WSV: Siemen Reusken, Nathan Smits

Uitslagen Tweede Klasse F:

Grol – WSV 7-1

VIOD – Quick 1888 1-2

Varsseveld – SC Westervoort 1-1

Voorwaarts T – VVG ’25 1-2

Jonge Kracht – AZC 4-3

RKZVC – Trekvogels 1-2

Union – SDOUC 1-3

Stand Tweede Klasse F:

SDOUC 23-49 SC Westervoort 23-46 AZC 23-37 Jonge Kracht 23-34 VIOD Doetinchem 23-33 Grol 23-32 VVG ’25 23-32 Quick 1888 23-32 Trekvogels 23-31 Varsseveld 23-28 WSV 22-28 Union 23-20 Voorwaarts T 23-20 RKZVC 23-20

