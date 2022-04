Grol boekt een klinkende zege tegen een gehavend KSV!

GROENLO – Naast dat Grol 10 nog in de race is voor de “Wedstrijd van je leven” van ESPN maakt Grol 10 ook nog steeds kans op het kampioenschap! Zondag moest er dan wel gewonnen worden van KSV uit Vragender. Grol wist de uitwedstrijd niet te winnen.

Grol 10 staat onder de bezielende leiding van Rein Nienhuis, echter ook Rein had voor vandaag nog niet de opstelling helemaal helder. Ongevraagd lag er toch een bepaalde druk op deze wedstrijd en heerste er dan ook wel een lichtelijke wedstrijd spanning. Zeker nadat Rein bij de koffie de druk nog een beetje opvoerde met de duidelijke woorden, er zou en moet gewonnen worden vandaag. Dit zeker met de weet dat Fc Trias 5 met twee wedstrijden minder de Grol toch in de nek zit om het kampioenschap.

Voor deze wedstrijd tegen de nummer 4 van de ranglijst was niemand minder dan Marco Frank als scheidsrechter aangewezen om deze wedstrijd in goede banen te leiden. De wedstrijd wordt onder heerlijke weersomstandigheden gespeeld op het 1ste veld van sportpark Den Elshof. Met een kraakheldere blauwe hemel met een mooi zonnetje en een licht briesje wordt er om half 10 afgetrapt voor de wedstrijd. Daar waar men gezien de stand op de ranglijst toch mag verwachten dat er een spannende wedstrijd op de mat zou worden gelegd kwam vandaag toch wel een beetje van de koude kermis thuis. Naar later blijkt dat KSV toch een aantal spelbepalende spelers door ziekte moesten missen vandaag. Voor het Grol publiek wordt het overigens een zeer aangename wedstrijd met doelpunten in overvloed!

Het is dan ook Grol dat vanaf de eerste minuut het beste van het spel heeft en een nadrukkelijk veldoverwicht heeft. Grol weet goed combinerend KSV vast te zetten en zo komen ook de eerste kansjes om de score te openen. Toch is het wachten tot de 18de minuut voordat de Grol daadwerkelijk weet te scoren. Na een goed opgezette aanval over rechts is het Ties met een goed schot in de korte hoek. De doelman van KSV krijgt de bal niet goed onder de controle het is Ingmar die er als de kippen bij is om dit buitenkansje binnen te schieten, 1-0. Vragende lijkt na dit doelpunt toch iets hun rug te rechten en weten in de 28ste minuut dicht bij de gelijkmaker te komen. Uit een corner wordt de bal op doel gekopt, doelman Barry krijgt de bal onvoldoende op de vuisten maar ziet gelukkig dat Sil met zijn stekkeltjes op zijn kruin de bal nipt over de lat weet te koppen en hiermee de gelijkmaker weet te voorkomen. De daaropvolgende corner kan gelukkig door Barry beter uit het 5 meter gebied worden gebokst waarmee het gevaar is geweken. Het is Jorn die op goed aangeven vanaf de linkerkant de bal op de buitenkant van de schoen neemt en de doelman van KSV kansloos laat in de 34ste, 2-0. Het is nog geen 4 minuten later als Grol een vrije trap krijgt toegekend op ongeveer 25 meter van het doel. Kevin ziet dat er geen muur wordt opgesteld en krijgt hiermee een uitgelezen mogelijkheid om de bal eens lekker te raken. Met een heerlijke curve vliegt de bal onhoudbaar in het dak van het doel, 3-0. KSV wist al niet veel potten te breken, maar bij deze stand lijkt de wedstrijd al eigenlijk gespeeld te zijn. Het is Ties die op slag van rust de 4-0 tegen de touwen weet te schieten. Een meer als wenselijke tussenstand voor de Grol wat het voor Rein makkelijker maakt om de gewenste wissels door te voeren. Na de thee is het dan ook tijd voor de tweede helft.

Deze 2de helft is een copy van de eerste helft, Grol maakt het spel en KSV doet er alles aan om zoveel mogelijk schade te voorkomen. Echter zitten alle Grol spelers vandaag op voetbalwolken en lijkt alles wel te lukken. Er kan rustig van achteruit worden gecombineerd en Jorn, Jesper en Kevin hebben op het middenveld de ruimte om de ballen makkelijk te verleggen. Het is Noud die in de 55ste minuut de 5-0 weet te scoren en direct na de aftrap is een opbouwende trap van achteruit van KSV die eenvoudig kan worden onderschept en Ties zijn tweede van de middag weet te scoren, 6-0. Daar waar doelman Barry al druk doende was om het kunstgras in het 16 meter gebied op te kammen weet vrijwel uit het niets Vragender eruit te komen. Grensrechter Sem stond goed scherp en vlagde voor buitenspel waardoor de verdedigers van Grol al op de rem trapte. Echter het bekende fluitje van de goed leidende scheidsrechter kwam alleen niet! De rechtsbuiten van KSV kan samen met 2 medespelers richting het Grol doel. Daar waar Barry in eerste instantie nog lijkt te redden komt de bal in tweede instantie toch weer voor de voeten van de rechtsbuiten van KSV terecht die deze niet onbenut laat, 6-1. Grol stelt direct na dit tegendoelpunt alles weer op orde. Jorn weet zijn tweede van de middag te scoren en zo staat het in de 58ste minuut 7-1. Grol loopt in het laatst half uur uit naar de dubbele cijfers. Jesper scoort in de 71ste minuut de 8-1, Kevin weet met een wonderschone corner de bal direct in het netje te krullen 9-1 en weet in de weet in de 87ste minuut op goed aangeven van Nino de eindstand van 10-1 binnen te schieten. Al met al een prachtige en klinkende overwinning voor Grol die er in ieder geval alles aan heeft gedaan om de druk bij Trias neer te leggen.

