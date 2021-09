Grol door in de beker na ruime nederlaag

Deel dit bericht

RAALTE / GROENLO – Na twee mooie overwinningen in de beker, 3 – 1 tegen FC Suryoye en de prachtige 6 – 0 tegen Vroomshoopse Boys, stond zondag 19 september de uitwedstrijd tegen 1e klasser Rohda Raalte op het programma.

Rohda, het team onder leiding van Laurens Knippenborg, moest winnen om door te gaan in de beker, Grol zou alleen bij een extreem grote nederlaag (13 doelpunten verschil) niet door zijn. Dit leek zeer onwaarschijnlijk, maar na een ruststand van 5 – 0 kwam dit scenario toch nog even in beeld.

Bij Grol stond de organisatie in de eerste helft absoluut niet goed. Daarnaast speelden enkele spelers flink onder de maat. Luc Berentsen, de 4-voudige doelpuntenmaker in de vorige bekerwedstrijd, was afwezig in verband met een blessure. Dit bleek een behoorlijke aderlating. Het eerste kwartier speelde Grol eigenlijk best goed en de eerste kans van de wedstrijd was ook voor Grol. Een aanval over links via Tiem Rots en Tycho Riteco kwam voor bij Mart Zieverink die rakelings overkopte. Vlak erna werd een overtal situatie niet goed uitgespeeld door Wouter Rexwinkel. En even later werd een bekeken schot van Tiem door de keeper uit de hoek getikt en het schot in de rebound van Wouter belandde slechts op de keeper.

Het was dan ook een domper dat Rohda, dat snel en goed combineerde, na 20 minuten de 1 – 0 aantekende, na een persoonlijke fout van Grol. Drie minuten later, wederom na onnodig balverlies, werd Wessel eenvoudig met een stift gepasseerd. De smaakmakers bij Rohda waren de nummer 11 Julian van Hoogstraten (2 doelpunten) en nummer 22 Wesley Hansler (2 doelpunten). Rohda was daarna de dominerende ploeg en gaf achterin eigenlijk weinig tot niets weg. Men combineerde snel en kwam er zeer snel uit. Grol had hier geen antwoord op. Voor rust werd het zelfs nog 5 – 0: een laag schot van Julian in de hoek, een mooie dribbel van Wesley, die wel heel veel ruimte kreeg en kruislings binnen weet te schieten, en Deniz Sahbaz die de vijfde binnentikt.

Na rust stond Grol gelukkig beter. De ingevallen Sem Brummelaar en Mick Wissink zorgden voor de nodige impulsen. Het was in de 52e minuut Sem die een mooie aanval over rechts opzette, die uiteindelijk via de linkerkant bij Mick terecht kwam, die met links hard strak half hoog binnenschoot, de 5 – 1. Het goede spel was echter van korte duur en Rohda nam daarna het heft weer in handen. Een drietal schoten werd door de Grol verdedigers ternauwernood geblokt. Grol kon geen vuist meer maken en slechts speldeprikken uitdelen: een volley van Roel Bruins ging een metertje over het doel en een schot van Tiem Rots was een makkelijke prooi voor de keeper.

Acht minuten voor tijd mocht de 18-jarige Jordy Schutten uit de JO19-1 debuteren voor Grol 1. Hij maakte een zeer goede indruk met twee mooie acties.

Er werd echter niet meer gescoord. Eindstand derhalve 5 – 1. Ondanks de ruime nederlaag is Grol 1 door in de beker, samen met Rohda Raalte, en doordat het meer doelpunten heeft gemaakt dan Rohda, zelfs als groepswinnaar. Overall gezien toch een mooi resultaat voor Grol 1. Het spel zal volgende week echter wel beter moeten dan wat we vandaag hebben gezien.

Komende zondag 26 september staat de eerste competitiewedstrijd op het programma. Uit naar Lemelerveld. Aanvang 14.00 uur.

Eindstand Bekergroep 1-15

Grol 3 – 6 (10 – 6)

Rohda Raalte 3 – 6 (7 – 3)

Vroomshoopse Boys 3 – 6 (3 – 7)

FC Suryoye 3 – 0 (1 – 5)

Opstelling Grol

Basis:

Wessel Baarslag, Mart Willemsen, Ramon Landewers, Max de Vries, Eduardo de Sousa Cavalcante, Rico Lammerdink, Wouter Rexwinkel, Titus Hoffman, Mart Zieverink, Tiem Rots en Tycho Riteco.

Invallers:

Sem Brummelaar, Roel Bruins, Tygo ten Bulte, Mick Wissink en Jordy Schutten.