Comans Transport maakt MONO rijden in het verkeer bespreekbaar

Deel dit bericht













Telefoongebruik in het verkeer komt helaas nog te vaak voor, met alle gevolgen van dien. Marc Comans, directeur van Comans Transport, is zich bewust van de rol die hij als werkgever speelt richting zijn chauffeurs die dagelijks op de weg zitten. Om hen hierin handvatten te geven nodigde hij het MONO-zakelijk team uit om een workshop te geven aan zijn chauffeurs.

MONO rijden betekent ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van de telefoon. Van alle gereden kilometers in Nederland bestaat ruim een derde uit zakelijk verkeer. Als medewerkers veel op de weg zitten voor hun werk, is het als werkgever een must om MONO rijden op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken.

Aan de slag met veilig rijden

Marc: “Ik heb ongeveer 75 chauffeurs in dienst en zij hebben dagelijks te maken met verkeer en verkeersveiligheid. Zeker als je veel op de weg zit, gaat het ook wel eens mis. Wij hadden al langere tijd te maken met veel schades. Gelukkig bleef het altijd beperkt tot blikschade, maar je moet er niet aan denken dat er ook mensen bij betrokken raken. Daar wilden we mee aan de slag. Via onze verzekeraar kwamen we in contact met een preventiemedewerker. Hij vertelde ons over het bestaan van de MONO-zakelijk workshop. Dat sloot helemaal aan bij waar we mee bezig zijn, vandaar dat we dit nu organiseren.”

Met elkaar in gesprek

Marc: “Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in voorlichting over veilig rijden. In ons team heerst een open sfeer, dus we zijn vooral het gesprek aangegaan. In ons werk is afleiding breder dan alleen de telefoon. Denk aan navigatiesystemen, maar ook aan mobiele documentenscanners. De verleiding is dus nog groter. Wij zijn erop gaan hameren dat je dit soort dingen instelt of bekijkt als je stil staat. Ook werkdruk speelt in ons werk een grote rol. Natuurlijk moet je als chauffeur je best doen om ergens op tijd te zijn, maar we zijn gaan benadrukken dat veiligheid voor ons voor alles gaat.”

Blijvend aandacht voor het onderwerp

Moniek Viejou, assistent van Marc: “Het veranderen van een werkwijze kost tijd en je moet er blijvend aandacht aan besteden. Daarom startten we dit jaar met een nieuwsbrief waarin we collega’s tips geven om veiliger te rijden en waarin we bijvoorbeeld ook inzicht geven in de kosten van alle schades. Daar zijn collega’s van onder de indruk. Ook maken we veilig rijden al tijdens sollicitatiegesprekken bespreekbaar.”

Wat zijn MONO-zakelijk workshops?

Jan Hommes van Veilig Verkeer Nederland: “Tijdens MONO-zakelijk workshops gaan deelnemers op laagdrempelige wijze met elkaar in gesprek over telefoongebruik in het verkeer. Met behulp van filmpjes, facts en pakkende vragen maken we ze bewust van het belang van focus op de weg en het verkeer. Aan het einde van de workshop krijgen, degenen die dat willen, hulp om hun telefoon in de MONO-stand te zetten.”

“Goed dat dit gefaciliteerd wordt”

Twee chauffeurs vertellen na afloop wat ze van dit initiatief vinden. Jody: “De werkdruk ga je niet naar beneden krijgen, maar het is fijn om handige tips en adviezen die je helpen om MONO te rijden. Frank knikt instemmend: “Ik vind het goed dat mijn werkgever dit voor ons faciliteert.”

Maak MONO rijden onderdeel van je bedrijfsbeleid

Jan: “Nog altijd is er bij mensen teveel afleiding van de telefoon onderweg. En juist daarom is het zo belangrijk dat meer bedrijven verkeersveiligheid op hun agenda zetten en meedoen aan dit soort initiatieven. Dan zorgen we er samen voor dat iedereen veilig de weg op kan.”

Ook meedoen met jouw bedrijf? Kijk voor meer informatie op www.wijrijdenmono.nl of neem direct contact op met Jan Hommes, senior projectleider bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) via j.hommes@vvn.nl of via 06 212 873 82.

Lees ook ....