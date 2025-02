Grol en Jonge Kracht in evenwicht

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

HUISSEN / GROENLO – Voor Grol stond op zondag 16 februari de uitwedstrijd tegen Jonge Kracht op het programma. Jonge Kracht stond op de derde plek, met drie punten meer dan Grol, dat op de vierde plaats stond. Het was dus belangrijk om niet te verliezen en aansluiting te houden met de derde plek. Grol begon echter slecht en stond na een kwartier, door twee keer onnodig balverlies, al met 2-0 achter, en leek zelfs af te stevenen op een kansloze nederlaag. Maar Grol herpakte zich en Jonge Kracht bleek toch niet zo sterk als verwacht. Tiem Rots scoorde uit een prachtige aanval de 2-1, wat tevens de ruststand was.

De tweede helft was spannender dan hoogstaand, maar Grol slaagde er tien minuten voor tijd in om via een doelpunt van Mick Wissink gelijk te maken. Beide ploegen gingen nog voor de overwinning, maar de 2-2 werd ook de eindstand. Ondanks het feit dat Grol op basis van de tweede helft meer had verdiend, lijkt het gezien de gehele wedstrijd een terechte puntendeling. Beide teams lopen daarmee een punt in op de nummers 1 en 2 van de ranglijst. Tussen de nummers 3 en 11 op de ranglijst zit echter slechts zeven punten, en Grol bevindt zich slechts vier punten boven een nacompetitieplek voor klassebehoud. De klasse 2F is daarmee een spannende competitie, en het kan nog alle kanten op voor Grol. Grol heeft nu twee weken rust, want de volgende competitiewedstrijd is pas gepland voor zondag 9 maart. Op dinsdag 25 februari speelt Grol nog wel thuis tegen FC Zutphen voor de Achterhoekcup.

Grol speelde in Huissen op het vernieuwde sportpark van Jonge Kracht. Het veld leek bij aanvang een mooie natuurgrasmat, maar tijdens de wedstrijd bleek de kwaliteit toch minder dan gedacht. De bal hobbelde regelmatig, waardoor veel passes en schoten onnauwkeurig waren. Bij Grol was Tycho Riteco nog steeds niet terug van een blessure. Na een kwartier spelen viel ook reserve-aanvoerder en topscorer Luc Berentsen uit. Grol was niet scherp bij de start van de wedstrijd. Een verkeerde pass van Kaj Riteco achterin liep gelukkig goed af en resulteerde in een hoekschop. Maar uit die hoekschop scoorde Jonge Kracht de 1-0. Tien minuten later was er weer onnodig balverlies. Stan Neuhaus van Jonge Kracht bedacht zich geen moment en schoot van 30 meter de bal in de bovenhoek: 2-0. Jonge Kracht was duidelijk de betere ploeg. Sporadisch kreeg Grol een kans. De eerste was voor Mick Wissink, maar zijn schot werd onderuit de hoek getikt. De tweede kans van Grol was wel succesvol. Een prachtige en snelle aanval via Thijmen Geurink en Mick Wissink werd door Tiem Rots van dichtbij binnengetikt: 2-1. Daarmee zat Grol weer in de wedstrijd. Even later kwam Grol goed weg toen Jonge Kracht de bal maar liefst vier keer achter elkaar vlak voor het doel van Grol langs schoot. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Jonge Kracht weer goed weg, toen na wederom een gevaarlijke hoekschop van Grol de bal miraculeus niet in het doel belandde na een lange scrimmage bij de doellijn.

In de tweede helft had coach Arjen Nijman de opstelling op een aantal posities gewijzigd, en dat pakte zeer goed uit. Na tien minuten leek Grol gelijk te komen, maar een kopbal van Jordi Geelink, die sterk inviel, belandde op de paal. Vervolgens volgde een afstandsschot van José Gonzalez op de kruising, en in de rebound schoot Tiem Rots tegen de lat. Achterin stond het veel beter, onder leiding van Kaj Riteco, die een sterke tweede helft speelde. Pas na een half uur kreeg Jonge Kracht zijn eerste kans, maar Nick Oude Luttikhuis behoedde Grol voor een grotere achterstand. Tien minuten voor tijd kreeg Grol loon naar werken. Mick Wissink, die de gevaarlijkste man was aan de Grolkant, benutte zijn kans door de bal zeer beheerst over de uitkomende keeper te schieten. Onder aanvoering van aanvoerder Tiem Rots en Mark Hietland ging Grol nog op zoek naar de winnende treffer, maar ook Jonge Kracht was op zoek naar de overwinning en kwam nog enkele keren dicht bij het Groldoel. Er werd echter niet meer gescoord, en de eindstand was derhalve 2-2.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.