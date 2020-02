Voor het eerst zwaait er een ‘paar’ de scepter bij de Holtkleuvers

EIBERGEN/HOLTERHOEK – Traditiegetrouw een week voor het carnavalsweekend is het in Holterhoek tijd voor de jaarlijkse carnavalsavond van de Holtkleuvers. Om precies 20.11 uur kwam de president Theo Huls (voor zijn allerlaatste keer) binnen getreden, samen met zijn Raad van Elf en de Grensmarietjes.

Het oud prinsenpaar, Prinses Maria Rötter en haar Adjudante Marijke Roes, namen toepasselijk afscheid met een toespraak vol recepten, waarna zij door de Raad van Elf zijn ‘afgevoerd’. Zij maakten plaats voor het nieuwe prinsenpaar. In de Holterhoek werd er al lang gespeculeerd wie de nieuwe prins(es) en adjudant(e) gingen worden. De onthulling stond in het teken van de nachtmerrie van de voorzitter van de Volksfeestvereniging Holterhoek, Gerben Papen. Hij maakte zich zorgen of er wel een nieuw prinsenpaar geregeld was. Uiteindelijk kwam er een prins op het witte paard binnen en haalde zijn adjudante uit de zaal. Het nieuwe prinsenpaar van de Holtkleuvers 2020 zijn Jeroen Berentsen en zijn vrouw/adjudante Carola Horenberg. Jeroen neemt aankomend jaar na 15 jaar afscheid als bestuurslid van de Volksfeestvereniging Holterhoek en kan dit laatste bestuursjaar in stijl afsluiten als Prins van de Holtkleuvers.

Menig Holterhoeker heeft zijn best gedaan om in de proclamatie benoemd te worden. Zo ging het over het stikstof probleem, en werden diverse gebeurtenissen in de Holterhoek, mede door middel van foto’s, ter sprake gebracht. Verder werd de programma gevuld met een buutreedner en optredens van de Grensmarietjes en de Raad van Elf. Het officiële programma werd afgesloten met een spraakmakend optreden van Andre Hazes, in de Holterhoek ook wel bekend als Stan Nijhuis. Daarna nam DJ DouBBle B het stokje over en hield de sfeer er goed in.

Al met al een fantastische avond met meer bezoekers dan voorgaand jaar. Tevens was dit de laatste avond voor Theo Huls in zijn rol als President. Hij en zijn vrouw Marga nemen volgend jaar afscheid na 22 jaar deze carnavalsavond van de Holtkleuvers te hebben georganiseerd. De mede organisatoren zijn al een tijdje druk op zoek naar opvolgers die deze taken kunnen overnemen.