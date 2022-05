Grol heeft bereiken nacompetitie nu in eigen hand

GROENLO – De prijzen in de 2e klasse J zijn dit weekend zo goed als verdeeld: NEO is kampioen geworden na 3 – 2 winst op BWO, Bon Boys en Achilles’12 hebben zich geplaatst voor de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse, Barbaros is gedegradeerd na 0 – 4 verlies tegen Bon Boys en Vogido en Wijhe’92 mogen via de nacompetitie klassebehoud proberen te bewerkstelligen. Dit betekent dat er nog één plek over is voor de nacompetitie voor promotie en daarvoor heeft Grol op dit moment de beste papieren na de 0 – 2 winst op SDC ’12.



De selectie van coach William Krabbenborg legde een wervelende partij op de mat in Denekamp. Het publiek van beide clubs hoefden zich absoluut niet te vervelen en zagen een wedstrijd in hoog tempo met veel kansen over en weer. Grol zette een echte teamprestatie neer, want alle spelers van Grol zetten een puike partij op de mat, waarbij Tycho Riteco voorin en de jonge Thiemo Wessels achterin extra opvielen door hun uitstekende spel. Grol was de bovenliggende partij, met mooie combinaties, en daarbij ook nog eens een dosis inzet en individuele acties. Waar Grol eigenlijk alleen verzuimde, was om op tijd afstand te nemen van SDC ’12, dat nog één punt nodig had om zich veilig te spelen en daardoor nog heel dicht bij de gelijkmaker kwam. Dit resulteerde in een super spannend slot van de wedstrijd.

Grol startte zonder Max de Vries, waardoor Ramon Landewers centraal achterin speelde en Thiemo Wessels in de basis begon. Grol had zoals gewoonlijk weer een flitsende start: na drie minuten had Luc Berentsen de bal al in het net liggen bij SDC, maar scheidsrechter van der Elst, die een zeer goede wedstrijd floot en lekker liet voetballen, constateerde buitenspel. Even later leek Luc dan alsnog te scoren na een voorzet van Tycho Riteco, maar de keeper bracht redding bij de tweede paal. De volgende aanval van Grol resulteerde in een schot van Tiem Rots vlak over het doel. Daarna was het de beurt aan SDC, dat vanaf de zijkant een schot over Wessel Baarslag lanceerde, dat via de onderkant van de lat weer het veld in ging. Een spectaculair begin, dat werd afgesloten door een vrije trap van Mick Wissink die door de SDC keeper net onder de lat werd weggetikt.

Daarna zakte het tempo iets weg, waarbij het spel met name op het middenveld plaats vond. Vlak voor rust kreeg Grol dan toch de verdiende voorsprong. Een aanval over rechts die begon bij Mike Kempers, bereikte Tiem Rots, die de bal voorgaf op Luc Berentsen, die de bal als een echte spits over de keeper tikte: 0 – 1. Tevens de ruststand.

Ook in de 2e helft combineerde Grol lustig verder en was men continu dreigend. Het tempo lag wederom zeer hoog en wederom werd een doelpunt van Luc afgekeurd vanwege buitenspel. Het bleef 0 – 1. Toen SDC hoorde dat concurrent Wijhe nog op 2 – 2 stond, zetten zij alles op alles om het punt te halen dat men nodig had voor klassebehoud. Dit leverde in korte tijd vijf grote kansen op voor SDC, maar Wessel Baarslag keepte voortreffelijk en hield het doel schoon. De spanning was te snijden en het enthousiasme bij het Grolteam was dan ook enorm toen de ingevallen Mark Hietland in blessuretijd de 0 – 2 binnen kopte uit een hoekschop van Tiem Rots.

Doordat concurrent ATC ‘65 met 1 – 3 ten onder ging tegen Lemelerveld, staat Grol nu op de 2e plaats in de derde periode. Als Grol Pinkstermaandag wint tegen Vogido betekent dit dat Grol zich plaatst voor de nacompetitie. Dat zou een fantastische prestatie zijn voor dit team in dit seizoen en wellicht zit er dan nog meer in.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

45e min. 0 – 1 Luc Berentsen

91e min. 0 – 2 Mark Hietland

Scheidsrechter: René van der Elst uit Dronten

Geel: Mick Wissink (Grol)

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Thiemo Wessels, Ramon Landewers, Eduardo de Sousa Cavalcante, Mike Kempers, Mick Wissink (75. Mark Hietland), Tiem Rots, Rico Lammerdink, Tycho Riteco (88. Jordy Schutten), Luc Berentsen en Siebe Lantink (83. Wouter Rexwinkel).

Programma Grol 1

Maandag 6 juni (pinkstermaandag) om 14.00 uur (!): Grol – Vogido

Uitslagen 2J

SDC ’12 – Grol 0 – 2

ATC ’65 – Lemelerveld 1 – 3

NEO – BWO 3 – 2

Barbaros – Bon Boys 0 – 4

Vogido – Achilles ’12 2 – 1

Eilermark – Schalkhaar 1 – 2

FC Suryoye – Wijhe ’92 4 – 2

Stand 2J

1. NEO 25 – 55 (KAMPIOEN)

2. Bon Boys 25 – 51 (NACOMPETITIE)

3. Achilles ’12 25 – 47 (NACOMPETITIE)

4. Grol 25 – 45

5. Schalkhaar 25 – 41

6. ATC ’65 25 – 38

7. FC Suryoye 25 – 36

8. Eilermark 25 – 34

9. Lemelerveld 25 – 33

10. BWO 25 – 31

11. SDC ’12 25 – 28

12. Wijhe ’92 25 – 24 (NACOMPETITIE)

13. Vogido 25 – 21 (NACOMPETITIE)

14. Barbaros 25 – 17 (GEDEGRADEERD)

Stand Periode 3

1. NEO 8 – 20

2. Grol 8 – 17

3. ATC ’65 8 – 16

4. Schalkhaar 8 – 15

5. Achilles ’12 8 – 14

