Programma Over De Top Festival 2022 compleet

LICHTENVOORDE – De voorpret voor het Over De Top Festival, dat dit jaar op zaterdag 4 en zondag 5 juni plaatsvindt, kan beginnen! Het volledige programma is rond en dat betekent meer dan veertig acts op het gebied van muziek, theater en kinderprogramma. Hiermee is de line-up dan ook groter en diverser dan ooit. Het Over De Top Festival wordt in 2022, na een “winterslaap” van twee jaar, voor de elfde keer georganiseerd op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Tijdens de laatste editie in 2019 trok het festival ongeveer 4.500 bezoekers en de organisatie hoopt dit jaar opnieuw een recordaantal bezoekers te mogen verwelkomen.

Het festival maakte in maart al een heel aantal muzikale acts bekend, maar met de toevoeging van nog een heel aantal bands, dj’s, theater- en kinderacts is de line-up compleet. Met meer dan veertig acts verspreid over vier podia én op andere plekken van het festivalterrein weet de organisatie de bezoeker opnieuw te verrassen en te verbazen. Wie Over De Top Festival een beetje kent, weet dat je hier op de juiste plek bent om toffe, nieuwe acts te ontdekken. “Buiten de lijntjes kleuren is immers veel leuker, we hebben daarom ook maar weinig met grote headliners, hokjes en genres. Het is een mix van nationale en internationale artiesten, maar ook lokale helden hebben zeker een plek in ons programma”, aldus organisator Nienke Penterman.“

Line-up

Het muzikale programma bestaat in 2022 uit de volgende artiesten: De Kraaien, Tricklebolt, Fata Boom, KUENTA, Disco Snolly, Benjamin Fro, Hilltop Howlers, Prins S. en de Geit, General Jabbah, Fokko, Jazzalike, DRUIPREK, Morgane Young Beezooz (FR), The All-Star Weddingband (BE), The Arctic Monkeys Tribute, KUZKO, Aufglauft, Bridgefinder, Boogie Monster, Fuck Fuck Fuck, Money & The Man, The Jig, COLLIGNON, Swingo Bingo, Psychosocial Slipknot Tribute, Gus Walker, Mayleaf, Marise, Primaat, Daniel Patriasz y su Conjunto, Callkoen, Hot Stuff, MARTH, Jaap & Pim en LEKKER WEER.

Meer dan alleen muziek

Over De Top is véél meer dan alleen muziek. Het festival zit namelijk bomvol absurde theateracts, knettergek kindervermaak en andere wonderlijke zaken voor jong en oud. De organisatie van het festival wil de bezoeker vooral verrassen, verbazen en laten genieten. Denk aan straattheater, speciale kindervoorstellingen, uitbundige festivalbarbers en pimpladies, een zandbakfestijn, schaakmatties, dichterscollectieven, een huttendoolhof, quizzen, onbeperkt knutselen en nog heel veel meer…

Het Over De Top Festival vindt op zaterdag 4 en zondag 5 juni (Pinksterweekend) plaats op het Swite Terrein in Lichtenvoorde. Meer info over het festival, het volledige programma en entreetickets zijn te vinden op www.overdetopfestival.nl. Kinderen tot en met 13 jaar hebben gratis toegang tot het festival.

